Se presume que ocho personas murieron en accidente de bombardero en base de EE.UU.

Ocho personas iban a bordo del bombardero estadounidense que se estrelló en una instalación militar en California este lunes, sin dejar sobrevivientes, según informaciones preliminares de las autoridades

"Un B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea que llevaba ocho personas en una misión de prueba rutinaria se estrelló hoy después de despegar", detalló un comunicado de la base Edwards, donde ocurrió el incidente

Inmediatamente después del siniestro, imágenes en medios locales mostraban una enorme mancha negra en la pista aérea, así como una columna de humo

"Las indicaciones iniciales es que el siniestro no dejó sobrevivientes", agregó el comunicado

La aeronave B-52 Stratofortress cayó "poco después del despegue en la base aérea de Edwards" a las 11.20 locales, detalló en su primer reporte la instalación militar

- Cierre a visitantes -

La base se encuentra en el sur de California, a casi 100 kilómetros de Los Ángeles

"Todos los pases de visitantes no comerciales han sido suspendidos hasta nuevo aviso para permitir que la instalación se concentre íntegramente en las operaciones de respuesta de emergencia", agregó el comunicado

Las autoridades reportaron que el personal de emergencia se encontraba en la escena entrada la tarde, "y los efectivos están trabajando para contabilizar a todo el personal"

El siniestro está bajo investigación

El B-52 Stratofortress es un bombardero de largo alcance fabricado por la compañía estadounidense Boeing

Es utilizado por la Fuerza Aérea de ese país desde los años 1950

Fue diseñado originalmente para ir a la guerra con la Unión Soviética, pero ha recibido mejoras continuas para mantenerlo en servicio durante décadas desde el fin de la Guerra Fría

Estados Unidos ha desplegado la aeronave en conflictos en Vietnam, Irak, Afganistán y, recientemente, en Irán

El avión suele tener una tripulación de cinco personas: un comandante de aeronave, un piloto, un navegador de radar, un navegador y un oficial de combate, de acuerdo con una hoja de datos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos

El bombardero, que puede cargar diversas armas, incluyendo bombas y misiles de crucero, tiene una envergadura de 56 metros y una longitud de 48 metros