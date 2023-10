escuchar

Aunque una orden de deportación se considera la decisión final de un juez de inmigración que ordena que una persona sea expulsada de Estados Unidos por haber ingresado ilegalmente o haber cometido un delito grave, es importante saber que existen algunos mecanismos para revertir el fallo, por lo que la mayoría de los expertos en el tema coinciden en que los migrantes deben buscar ayuda legal.

La primera opción es solicitar una moción para reabrir el caso ante la misma corte de inmigración que emitió la orden de deportación. Esta vía se puede utilizar si existen nuevas evidencias que puedan cambiar la decisión, o si se considera que hubo algún error legal o procesal, como no recibir una notificación adecuada de la audiencia o una mala representación por parte del abogado.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tiene una división encargada de ejecutar las órdenes de detención de migrantes Charles Reed - U.S. Immigration and Customs Enforcement

“En general, la ley le da la posibilidad a las personas de reabrir los procesos dentro de los 90 días siguientes a la fecha de la orden de deportación”, explica el abogado de inmigración Carlos Mauricio Duque en un clip publicado en el canal de YouTube de su despacho jurídico.

Si un inmigrante no está de acuerdo con la decisión del juez, una alternativa es apelar la decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés), donde se debe presentar el formulario EOIR-26, junto con el pago de una cuota de US$110 para que un panel de tres jueces revise el proceso y pueda tomar una nueva decisión.

Aun si se obtiene un resultado negativo, la persona que impuso la apelación tiene el derecho de pedir que un tribunal superior revise esta determinación de la BIA; sin embargo, “hay reglas complicadas sobre qué cosas puede revisar una corte de apelaciones. A veces, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos no puede comprobar su caso porque el Tribunal carece de jurisdicción. Es decir, que no tienen el poder para tomar una decisión en un caso”, explica un artículo de la Escuela de Leyes de la Universidad de Miami.

Estos son algunos pasos a considerar para poder responder adecuadamente ante una orden de deportación en EE.UU.:

No entrar en pánico.

Buscar la asesoría de un abogado de inmigración.

Revisar el historial migratorio y los motivos de la orden.

Elegir la estrategia legal adecuada para buscar revertir el fallo del juez.

Haber ingresado al país de manera ilegal o cometer un delito son factores que pueden motivar una orden de deportación Charles Reed - U.S. Immigration and Customs Enforcement

El largo proceso para una cancelación de deportación

Finalmente, una persona que reciba una orden de deportación puede solicitar la Cancelación de Deportación mediante el Formulario EOIR 42A (residentes) o EOIR 42B (no residentes) si cumple con algunos requisitos de estancia en el país durante varios años, tener familiares estadounidenses y tener “buen carácter moral”, que básicamente implica no participar en actividades ilícitas y determinados delitos de alto impacto que aparecen en una lista del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

“La cancelación de deportación conlleva varios beneficios, ya que un extranjero puede solicitarle a un juez de inmigración que ajuste su estatus de inmigrante deportable a uno legal para la residencia permanente”, según explica el sitio del equipo de abogados Lluis Law, aunque también aclara que es un proceso largo que suele demorar unos cuatro años en promedio.

En conclusión, es posible quitar una orden de deportación en Estados Unidos, pero debido a que cada caso es único, lo más importante es buscar la orientación de un abogado especializado en inmigración para determinar la mejor estrategia a seguir.

Los motivos por lo que una persona podría ser deportada en EE.UU.

El gobierno de EE.UU. especifica diferentes razones por las que un extranjero puede ser detenido y deportado.

Ingresó al país de forma ilegal.

Cometió un delito o violó las leyes estadounidenses.

Desobedeció las leyes de inmigración y es buscado por las autoridades.

Está involucrado en actos criminales o representa una amenaza para la seguridad pública.

Qué sucede cuando una persona es detenida

El ciudadano extranjero puede permanecer en un centro de detención hasta que llegue la fecha de su juicio en la Corte de Inmigración o hasta el día de su deportación. Las personas que no pasaron por un control migratorio al ingresar a ese país y que no cumplieron con los requisitos que regulan su presencia podrían no tener una audiencia en el tribunal, ya que son deportadas a través de una orden acelerada.