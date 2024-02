escuchar

Un hombre de origen latino, residente del estado de Virginia, reveló en TikTok el trabajo por el que él y sus compañeros pueden ganar de US$200 a US$250 en menos de una hora. El usuario de la red social compartió un video en el que mostró la actividad que hace junto a otros amigos en época de nevadas, cuando las residencias quedan cubiertas de una capa blanca.

El tiktoker, que publica en la plataforma china con la cuenta @autocolor7, ha logrado sumar casi 245 mil seguidores gracias a sus clips en los que comparte su experiencia como trabajador en Estados Unidos. Aunque su actividad principal es pintar autos, hace unas semanas ganó miles de visualizaciones con un video en el que dio a conocer la forma en la que algunos latinos ganan varios dólares extra.

En el clip, se observa al hombre a las afueras de una residencia que tiene su entrada cubierta de nieve. “Esta es la primera casa que vamos a preguntar si nos quieren pagar US$200 por limpiar toda esta entrada”, indica. De acuerdo con su relato, en ocasiones los propietarios les ofrecen menos dinero del que él y sus compañeros piden, por lo que se trasladan a otra casa para obtener la remuneración más conveniente.

El usuario de TikTok hace esta actividad en equipo, por lo que el pago lo dividen entre varias personas. Su labor consiste en retirar con una pala especial la nieve que se acumula en la entrada de la residencia y otras áreas, un trabajo que requiere de fuerza física y soportar las bajas temperaturas, ya que se hace al aire libre.

Limpian autos y ganan de 25 a 50 dólares por vehículo

En otro video que compartió en sus redes sociales, el joven latino explicó que, cuando llegó a vivir al estado de Virginia, era temporada de nevadas, por lo que comenzó a trabajar en la carpintería. Debido al clima, le quedaba tiempo libre, así que encontró una actividad extra en el retiro de nieve de los vehículos de sus vecinos. Esa labor lo llevó a ganar de US$25 a US$50 por unidad.

“En cuatro horas hice mil dólares”, explicó el tiktoker. Para hacer el trabajo de remover la nieve acumulada en los autos, el latino utiliza un cepillo o un pedazo de cartón. Como se trata de una labor que implica estar bajo las condiciones extremas de frío, no se puede hacer por más de cinco horas.

De acuerdo con el hombre, es importante dejar todo limpio: “Necesitamos limpiar el techo al cien por ciento, porque si nos ve el policía con la nieve sobre el techo nos puede dejar un ticket o un aviso”.

Al respecto, el bufete de abogados Yoon, PLLC, de Fairfax, indica que no es ilegal mantener la nieve en el techo del vehículo; sin embargo, puede resultar peligroso. “El hecho de que no sea ilegal quitar la nieve no significa que no debas hacerlo”, aseguran. Además, advierten que si no se quita la nieve de un vehículo y un oficial o policía estatal la ve, la persona puede recibir una citación por varios cargos diferentes. El más grave es el de conducción imprudente.