Se recibían, pero no pudieron hacer su fiesta de promoción porque la tesorera se fugó con más de 4000 dólares

Madres de familia y alumnos de la institución educativa Pedro Abraham Valdelomar Pinto, en Los Olivos, Perú, denunciaron que se quedaron sin fiesta de promoción. Esto luego de que la tesorera a cargo del dinero desapareciera con todo el dinero: un monto superior a 4000 dólares. Lo que debió ser un día de felicidad y orgullo, se convirtió en la mayor pesadilla para decenas de estudiantes. Las personas afectadas se manifestaron públicamente y ahora buscan otras alternativas para celebrar la graduación de los niños.

Cada persona dio un aproximado de US$184 (aunque en moneda nacional) para una fiesta de graduación que, tanto padres como escolares, esperaban con ansias. “Faltando horas para la fiesta, nos salimos enterando que la señora no había hecho el depósito correspondiente en el local”, comentó Cinthya Llacsa, una de las madres de familia estafadas para Buenos Días Perú. La señora destacó que afortunadamente pudieron darse cuenta de la situación antes. De lo contario, habrían acudido a una fiesta inexistente.

Las madres de familia se manifestaron a las afueras del colegio 24 Horas

Dalila Estrada, otra de las agraviadas, dijo que no hubo ninguna señal que les advirtiera lo que podría pasar. Al parecer, la denunciada se había comportado de buena manera siempre. “Todos los años hemos trabajado con ella y esta vez nos hizo quedar mal. Era una mamá activa, yo la consideraba mi amiga y prácticamente me engatusó también”, dijo.

Buenos Días Perú intentó comunicarse con Rosmery Zárate, presunta responsable, para que diera su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta. No obstante, la mujer ya habría aceptado su culpabilidad, a decir de la misma Dalila: “Ella dice que ya no tiene el dinero, que ya le gastó. Me ha dicho que se metió en algo y que le han estafado. Dijo que ya no lo tiene, pero que supuestamente nos va a devolver a cada padre cada centavo, pero que le demos tiempo”, comentó.

El conjunto de mujeres se manifestó a las afueras de la institución educativa con el objetivo de visibilizar su problema. Al grito de “justicia”, las mamás pidieron a las autoridades que les ayuden a solucionar esta problemática monetaria. Además, mostraron algunas fotografías de la mujer estafadora para que se le identifique en las calles.

¿Qué pasará con la promoción de los alumnos? Las familias buscan alternativas

Mientras que los afectados intentan solucionar la situación legal con las autoridades, en el otro extremo están los niños que ya esperaban con ansias su fiesta. Las madres de familia esperan encontrar soluciones para no romperles la ilusión: “Por nuestro lado vamos a ver cómo calmar a nuestros hijos, lo vamos a realizar (la graduación), capaz que nos sale algo mejor. Por ese lado, estamos buscando otras ayudas también, para tratar de calmar los sentimientos de nuestros pequeños porque ya lo demás está arruinado”, dijo la misma Dalila.

Hombres y mujeres le pidieron a la estafadora que les regrese su dinero 24 Horas

Las mujeres denunciantes dejaron en claro que los estudiantes no se quedarán sin disfrutar de su fin de curso. Ese tema ya está solucionado. Lo que ahora buscan es que la responsable les regrese su dinero: “No es justo, da la cara Rosmery, da la cara donde quiera que estés”, dijo Diana Rodríguez, otra de las mujeres que habló con Buenos Días Perú.

El Comercio (Perú)