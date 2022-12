Es de Países Bajos, cambió dólares en Argentina y se sorprendió: “Así luce la inflación”

escuchar

Argentina cerraría 2022 con la inflación más alta en tres décadas. Aunque el dato oficial de diciembre aún no se encuentra disponible, la suba de precios quedaría pocos puntos debajo del 100 %, por lo que se ubicaría como el registro más alto desde 1991, según estimaciones de Bloomberg. Como un reflejo de esta situación, el tiktoker de Países Bajos Ezra Samuel Pardo publicó un video que causó una oleada de reacciones: “Así es la inflación”, describió.

A través de videos en su perfil, @ezrapardo, mostró parte de su recorrido por el país desde hace algunos meses. Si bien se centra mucho más en sus experiencias y sus sorpresas más grandes, la economía también apareció como uno de sus temas.

En un clip en especial se mostró caminando y, aunque sin mucho contexto, un paneo y la descripción ayudaron a crear el panorama general: “Acabo de recibir de Western Union (WU) el equivalente a 200 dólares en pesos argentinos y así luce. Los argentinos de WU se empezaron a reír de mí cuando el empleado me dijo que solo les quedaban billetes de 100 pesos”.

En una bolsa tenía todos los billetes que había recibido tras cambiar esa cantidad. Inmediatamente, hizo una reflexión: “Hablando en serio, esta situación es una locura y mucha gente ha perdido demasiado por la hiperinflación (¡alrededor del 100% anual!)”.

En los comentarios, tanto extranjeros como argentinos se manifestaron, sobre todo por la denominación de los billetes que mencionó: “Esperabas una hora más y te llevabas los pesos en un camión”; “Cómo te van a dar tantos billetes de 100″; “Pero todos billetes de 100 pesos, hermano, así cualquiera”; “Te dieron todos billetes de 100, solo porque hablas inglés, amigo”, le escribieron los miembros de la comunidad virtual.

Un tiktoker extranjero mostró "cómo luce" la inflación en Argentina

Algunos extranjeros que vieron su clip le pidieron hacer una mejor comparación: “Bueno, pero ¿qué puedes comprar con esa cantidad? Eso nos ayudaría a entender mejor”.

Este fue el comentario al que Ezra decidió responder en otra grabación. Tras dirigirse a un supermercado, dio algunos ejemplos y también especificó: “No es el más asequible, pero tampoco el más caro”.

En las imágenes aparecieron:

Un litro de leche: 134 ARS/US$0,43

Un kilo de arroz: 220 ARS/US$0,71

Un paquete de pasta: 250ARS/ US$0,80

Vinagre: 139 ARS/ US$0,45

Vino: 450ARS/ US$1,45

Un tiktoker dio algunos ejemplos de qué se puede comprar con el dinero que cambió a pesos

En las nuevas reacciones hubo una percepción popular: “Soy de Chile, no sabía que Argentina era tan barato. Acá, al menos, el arroz por menos de un dólar no lo encuentras”. Para otras personas, el número no tuvo sentido: “Es muy raro, aquí, en México, la leche no baja de 30 a 30 pesos [mexicanos] el litro, que en dólares equivale a 1,35, aproximadamente″.

Ante la confusión que se generaba, una persona lanzó un comentario que acabó con muchas dudas: “¿Peso blue?”, [en referencia al mercado de cambio paralelo], a lo que el creador de contenido contestó: “Sí, con el peso normal es mucho más”.

Aun así, en reacciones en inglés, extranjeros manifestaron su asombro: “Para los turistas, Argentina es de los lugares más baratos, pero para la gente de ahí es muy caro. Más, imposible”.

De acuerdo con Bloomberg, que cita a consultoras privadas, el IPC de diciembre volverá a ubicarse por encima del 5%, lo que quiere decir que la inflación acumulada del año no llegaría al 100%, pero quedaría apenas por debajo.

LA NACION