Se viene el Mundial 2026 y hay amenaza de tormentas severas: cómo está el clima en EE.UU.

Una amplia franja de Estados Unidos enfrentará este jueves una nueva jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas, en una jornada que coincide con la ceremonia inaugural del Mundial 2026. Desde el Medio Oeste hasta el Noreste, millones de habitantes estarán bajo amenaza de tormentas severas capaces de producir granizo de gran tamaño, ráfagas destructivas de viento, inundaciones repentinas e incluso riesgo de tornados.

Tormentas severas amenazan a Iowa, Illinois y Michigan durante el inicio del Mundial 2026

Según el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), existe un riesgo mejorado de tormentas severas, nivel tres de cinco, sobre sectores del Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos durante este jueves y la madrugada del viernes. Las áreas más comprometidas incluyen partes de Iowa, Missouri, Illinois, Wisconsin, Indiana y Michigan.

Satélite De La NOAA Hoy

El organismo prevé el desarrollo de tormentas fuertes a severas que podrían organizarse en grandes complejos convectivos. Los meteorólogos señalan que una combinación de aire cálido y húmedo, junto con intensos vientos en niveles medios y altos de la atmósfera, favorecerá la formación de fenómenos de gran intensidad.

Durante la tarde, mientras en México comienza el Mundial 2026, en Estados Unidos las tormentas que se desarrollen podrán evolucionar inicialmente como superceldas. Este tipo de tormenta es particularmente peligrosa porque suele producir granizo significativo, ráfagas destructivas y tornados.

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es la posibilidad de ráfagas extremadamente fuertes. El organismo indicó que algunas tormentas podrían producir vientos de entre 70 y 75 millas por hora (113 a 121 km/h), especialmente desde Iowa hacia Illinois y sectores de Michigan.

Inundaciones repentinas en EE.UU.: qué zonas podrían recibir lluvias extremas

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió un riesgo leve de lluvias excesivas, nivel dos de cuatro, para sectores del Alto y Medio Valle del Mississippi y la región de los Grandes Lagos durante este jueves y la madrugada del viernes.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) emitió un nivel de riesgo "mejorado" (nivel tres de cinco) para sectores de Iowa, Missouri, Illinois, Wisconsin, Indiana y Michigan SPC

La agencia federal advierte que las lluvias más intensas podrían provocar inundaciones repentinas localizadas, especialmente en zonas urbanas, carreteras, arroyos pequeños y áreas bajas. Los repetidos episodios de tormentas sobre los mismos lugares aumentarán la posibilidad de acumulaciones significativas de agua.

La información difundida por FOX Weather indica que algunas tormentas podrían descargar lluvia a un ritmo superior a dos pulgadas por hora. Asimismo, los acumulados generales podrían alcanzar entre una y dos pulgadas (2,5 y cinco centímetros) en sectores de Minnesota, Wisconsin, Iowa e Illinois.

En las zonas donde las tormentas se desplacen lentamente o repitan su trayectoria, las cantidades podrían superar entre dos y tres pulgadas (cinco y 7,6 centímetros).

Yucatán y Belice bajo vigilancia del NHC por lluvias de hasta ocho pulgadas

Mientras Estados Unidos enfrenta el riesgo de tormentas severas, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) monitorea una situación diferente en el sur de México y América Central.

Satélite De La NOAA Sobre Los Sistemas Del Pacífico

El organismo informó que una amplia zona de baja presión comenzará a desarrollarse sobre el norte de América Central y el sur de México durante los próximos días. La abundante humedad presente en la región favorecerá lluvias persistentes sobre la Península de Yucatán y el norte de Belice hasta el sábado.

El sistema se ubicará lejos de Ciudad de México, donde se desarrolla la inauguración del Mundial 2026. De acuerdo con el NHC, las precipitaciones más intensas podrían acumular entre seis y ocho pulgadas (15 y 20 centímetros) durante un período de 48 horas, principalmente en el norte de Belice y el sur del estado mexicano de Quintana Roo.

En tanto, sectores del este de Campeche y del este de Yucatán podrían recibir entre dos y cuatro pulgadas (cinco y diez centímetros). Las autoridades meteorológicas advierten que estas lluvias podrían ocasionar inundaciones localizadas en áreas vulnerables.