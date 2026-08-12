Secretaria de prensa de Trump, la más joven en tener ese cargo, dejará el puesto a fin de mes

WASHINGTON (AP) — La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la persona más joven en ocupar el cargo, dejará el puesto a finales de mes, anunció el presidente Donald Trump el miércoles.

Leavitt, de 28 años, regresó hace poco a la Casa Blanca tras tomarse una breve licencia por el nacimiento de su segundo hijo en mayo.

Leavitt, quien trabajó como asistente de prensa durante el primer paso de Trump por la Casa Blanca, ha sido una de las defensoras más visibles del movimiento “Make America Great Again” de Trump. El presidente republicano la describió como una de sus “asesoras de mayor confianza” en una publicación en redes sociales en la que anunció su salida.

Trump manifestó que Leavitt “dejará su cargo a finales de mes para poder pasar más tiempo con sus hermosos hijos pequeños y su familia, una decisión que entiendo y respeto totalmente. Karoline pasará ahora a ser una de mis principales asesoras externas y una voz influyente dentro del Partido Republicano, mientras trabajamos para desafiar a la historia y ganar de manera concluyente las elecciones de mitad de mandato”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.