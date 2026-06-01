Secretario General de la ONU propone mantener presencia de cascos azules en Líbano

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó en un informe conocido el lunes que será necesario mantener a los cascos azules en Líbano después de que el mandato de la misión actual termine a finales de año.

La Afp tuvo acceso a un informe al Consejo de Seguridad en el que Guterres propone tres opciones que van desde casi 2.000 hasta más de 5.500 efectivos de la ONU para supervisar el alto el fuego y apoyar a las fuerzas armadas libanesas.

Las fuerzas de paz de la ONU en Líbano (Finul) cuentan actualmente con casi 7.500 cascos azules. Su actual mandato expira a fines de diciembre, en virtud de una resolución del Consejo adoptada en agosto de 2025 bajo la presión de Estados Unidos.