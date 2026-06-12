Secundario para Simeone, Thiago Almada apunta a titular con Argentina

Con su futuro en el Atlético de Madrid en entredicho, Thiago Almada se ha ganado la confianza de Lionel Scaloni y apunta a socio de Lionel Messi en el debut de Argentina en el Mundial

A cuatro días de ese duelo ante Argelia, el seleccionador Lionel Scaloni mantiene un ojo en el campo y otro en la enfermería.

El timonel tiene jugadores tocados en todas las líneas, desde el arquero Emiliano "Dibu" Martínez al delantero Julián Álvarez.

La defensa es la zona más preocupante, con la lesión muscular del lateral zurdo titular, Nicolás Tagliafico, que podría incluso dejarlo fuera del torneo.

En la medular, en cambio, reina la salud y Scaloni sólo debe elegir al sustituto de Ángel Di María, único titular que falta de las finales del Mundial 2022 y Copa América 2024.

El relevo del Fideo, retirado de la Albiceleste, ejercerá de enlace entre el afianzado trío que forman Alexis McAllister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul y el ataque comandado por Messi.

Para esa función Scaloni parece apostar por Thiago Almada, un jugador con un talento indiscutible, pero insuficiente para consolidarse en los esquemas de su compatriota Diego Simeone en el Atlético de Madrid.

"Es un futbolista importante para nosotros. El rendimiento será el que decida al final, no la liga o en el equipo", lo apoyó Scaloni el pasado enero cuando se rumoreaba una posible salida temprana del argentino de Madrid.

El técnico ya lo había elogiado después de que marcara el gol del triunfo ante Uruguay en un juego de eliminatorias mundialistas en 2025.

Almada "juega a lo que quiere el equipo", sentenció.

El pasado martes el mediapunta volvió a ver puerta en el último amistoso de Argentina antes de concentrarse en Kansas City, cerrando un triunfo 3-0 ante Islandia con un gol que nació de las botas de Messi.

- Pérdida de protagonismo -

En Madrid, Almada fue recibido con las puertas abiertas por el Cholo Simeone a inicios de temporada, después de que el Atlético pusiera 25 millones de dólares sobre la mesa para atraerlo desde el Botafogo brasileño.

El argentino, aún así, aterrizó en la capital española bajo algunas suspicacias por su escasa altura (1,71 metros) y potencia física, si bien Simeone ya había moldeado a su gusto a jugadores de esas características, como Antoine Griezmann.

Pero Almada, de 25 años, no logró convencer a su compatriota y su presencia fue menguando hasta caerse de la titularidad en los últimos meses.

En las semifinales de la Liga de Campeones ante el Arsenal sólo pisó el césped 25 minutos y en total disputó 27 partidos de liga, 16 de ellos como titular, y convirtió tres goles.

- El otro Apache -

En este mercado de traspasos, Almada podría ser uno de los damnificados de una nueva temporada sin títulos en el club colchonero.

El paso de la joya de Fuerte Apache, el mismo barrio popular de la provincia de Buenos Aires del que surgió Carlos Tévez, puede ser regresar al fútbol sudamericano, con River Plate en primera fila de interesados.

La oportunidad que busca para quedarse en Europa podría esperarle en los campos de Estados Unidos, el país donde brilló tres temporadas (2022-2024) con Atlanta United.

Campeón mundial en 2022, en un rol testimonial, Almada es el único futbolista en lograr ese éxito militando en un equipo de la liga norteamericana (Mls), un club al que ahora se quieren unir Messi y De Paul, líderes del Inter Miami.