Según analistas, ¿qué se puede esperar de una campaña presidencial de Ron DeSantis en EE.UU.?

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, lanzaría formalmente su carrera presidencial para 2024 en EE.UU. la próxima semana, según informaron fuentes cercanas a su equipo. Ante esto, ya comenzaron las especulaciones respecto de cómo será su campaña, sobre todo porque esto lo convertiría en el principal rival de Donald Trump en las primarias del Partido Republicano. DeSantis se ha mantenido al margen de las declaraciones que ha hecho en su contra el expresidente de Estados Unidos, no obstante, esto cambiaría cuando inicie oficialmente su carrera, según los expertos.

Steve Contorno, especialista en política y reportero de CNN, reveló para ese medio algunos detalles sobre la futura carrera presidencial del gobernador de Florida. Aseguró que cuenta con apoyo suficiente de sus donantes y que ha logrado impulsarse dentro de los votantes de su partido gracias a la agenda conservadora que ha establecido en su estado. Asimismo, señaló que un rasgo de su personalidad podría poner en riesgo su carrera, pero que aún “está por verse”.

El especialista destacó que DeSantis y sus aliados han trabajado durante los últimos meses para concretar una campaña presidencial exitosa. No obstante, personas cercanas al floridense se mostraron preocupadas ante el apoyo que tiene el gobernador, ya que es más bajo comparado con el que recibió durante las elecciones de noviembre pasado, cuando fue reelegido con una ventaja de casi 20 puntos sobre el entonces candidato demócrata Charlie Crist.

DeSantis utiliza a Florida para impulsar su carrera presidencial

Contorno aseguró que DeSantis usó al gobierno de Florida para darle empuje a su futura carrera presidencial. Esto lo ha hecho a través de varias propuestas legislativas “agresivamente” conservadores, las cuales animan a los votantes republicanos a unirse a su proyecto. Entre estas se encuentran la prohibición del aborto luego de seis semanas de gestación, la eliminación de permisos para portar armas, la represión a inmigrantes ilegales y otras que impactan directamente a la comunidad LGBTQ+.

Si bien estas propuestas le han dado popularidad entre los republicanos, algunos donantes de DeSantis creen que se ha desviado demasiado a la derecha, lo que afectará en su capacidad de conseguir votos fuera de su partido. Por otro lado, sus iniciativas lo han posicionado como alguien que toma decisiones firmes en cuanto a temas que dividen a las personas y gobernantes, algo que sus seguidores reconocen de buena manera.

El gobernador Ron DeSantis firmó varios proyectos de ley que impactan directamente en la comunidad LGBTQ+ de Florida Facebook/Ron DeSantis

DeSantis vs Trump

Los aliados de DeSantis se preparan para uno de los principales obstáculos que el floridense tendrá en su camino a la Casa Blanca: su contrincante en las primarias, el expresidente Donald Trump. Actualmente, varios exasesores y donantes de Trump apoyan a DeSantis. No obstante, Trump también tiene en su equipo a personas que alguna vez dirigieron la operación política del gobernador, por lo que “los francotiradores ya se pronuncian”, consideró Contorno.

En varias ocasiones, Trump ha criticado públicamente al floridense por sus políticas, personalidad y habilidades. También declaró que su carrera política inició gracias a su respaldo y se burló de los votos que consiguió como congresista respecto a la reforma del Seguro Social y el Medicare.

Mientras tanto, DeSantis se negó a confrontarlo y optó por hacer claros los contrastes que tiene con él, como su victoria masiva en las elecciones de Florida o su vida personal libre de drama. Sin embargo, su estrategia de respuesta cambiaría una vez que inicie su carrera presidencial, cuando se vea obligado a enfrentarlo “más directamente”, consideró el especialista.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho varias declaraciones en contra de Ron DeSantis

Un candidato poco agradable

Los adversarios de DeSantis han atacado al gobernador por un rasgo de su personalidad. Hay quienes aseguran que no es agradable y que esto le impedirá llegar a la Casa Blanca. La teoría de que es alguien poco amable fue confirmada por personas que alguna vez trabajaron para él o compartieron entornos laborales. El floridense fue calificado como “brusco, desdeñoso y, en general, no agradable en entornos personales”, detalló Contorno.

No obstante, la especialista no considera que, por el momento, este hecho sea fatal para su campaña, sino que el impacto negativo que pueda tener está por verse. En contraste con estas afirmaciones, DeSantis ha sido bien recibido por el público en sus eventos, donde atrae a grandes multitudes de seguidores. Además, en una reciente intervención, Chris Ager, el presidente del Partido Republicano de New Hampshire, declaró: “Se decía que no era bueno para el uno a uno y que no conectaba con la gente. Eso es exactamente lo contrario de lo que vi”.

LA NACION