Según un nuevo libro, Joe Biden no confía en el Servicio Secreto de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha tenido una larga relación con la agencia de Servicio Secreto, encargada histórica de proteger al mandatario de turno y la Constitución. Desde su vicepresidencia, durante el mandato de Barack Obama, y ahora como mandatario, la organización se mantuvo como encargada de su custodia. Sin embargo, un reciente libro reveló que el político dejó de confiar en los hombres y mujeres del servicio secreto que deben protegerlo. Varios incidentes habrían provocado que el mandatario no se sienta en confianza con sus propios guardaespaldas.

Chris Whipple, en su reciente obra The Fight of His Life: Inside Joe Biden’s White House (La lucha de su vida: en el interior de la Casa Blanca de Joe Biden), contó que la inconformidad de Joe Biden comenzó con el equipo posterior a Donald Trump. A principios de su presidencia, según el autor, “algunos” de los agentes eran firmes partidarios del movimiento conservador de Trump.

Aunque, Whipple sugirió que el presidente no debió haberse sorprendido por la presencia de personas afines al movimiento Make América Great Again entre sus guardaespaldas ya que el Servicio Secreto “está lleno de expolicías blancos del sur, que tienden a ser profundamente conservadores”.

Joe Biden tiene ciertas dudas sobre su equipo de guardaespaldas

Los hechos que terminaron de diezmar las relaciones entre el presidente y la agencia ocurrieron el año pasado, según información recopilada por Whipple. Todo se remonta al asalto al Capitolio, ocurrido el 6 de enero de 2021, por la forma en cómo el servicio secreto manejó la situación.

Ese día, unas 10 mil personas, la mayoría seguidores de Trump, se manifestaron frente al Capitolio. Cerca de 800 irrumpieron en el edificio mientras se ratificaba la victoria electoral de Biden. Hubo cinco muertos y unos 140 agentes heridos. El libro cuenta que el mandatario quedó muy perturbado por cómo el Servicio retuvo importantes conversaciones que habrían esclarecido los hechos y ayudado a la investigación.

Entre el 5 y 6 de enero de 2021, Trump siguió los altercados en la cadena Fox News. En ese momento, en lugar de obedecer a sus asesores y movilizar a las fuerzas del orden, llamó a su abogado, Rudy Giulani. Además, se refugió en los senadores que estaban dentro del lugar para impulsarlos a retrasar la certificación de los resultados electorales.

Entretanto, Trump también sostuvo conversaciones con sus guardaespaldas y esos mensajes fueron eliminados. Desde entonces, Joe Biden cuida lo que habla en presencia de los agentes. El comité que investiga el ataque al Capitolio esperaba contar con esa serie de mensajes de texto de los agentes del Servicio Secreto.

Joe Biden tiene sus propias opiniones respecto del Servicio Secreto de EE.UU.

Whipple contó que Biden se sentía “rodeado por una nueva tropa de extraños”. Por eso no pudo evitar preguntarse: “¿Realmente me querrán estas personas aquí?”. El escritor reveló que el mandatario sentía que el movimiento de Trump estaba “demasiado cerca, en su escolta del Servicio Secreto”. Además, aclaró que la agencia parecía ser “tanto incompetente como politizada” por el fracaso de los agentes en la escolta, muy afín al movimiento de Trump.

Santiago Andrés Venera Salazar

El Tiempo (Colombia)