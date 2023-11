escuchar

Para los beneficiarios del Seguro Social de Estados Unidos (SSA), cuyos ingresos mensuales provienen en gran parte o exclusivamente de este medio, una carta se volvió una pesadilla, dado que les indicaban que se les había otorgado más dinero y que debían devolverlo. Si bien diversos políticos criticaron a la Administración por pedirles a las personas mayores que devolvieran los pagos que les depositaron en exceso y que muchos ya habían utilizado, la agencia dio su versión.

En 2021, dice el comunicado del congresista Marc Molinaro publicado en septiembre, la SSA hizo más de US$2000 millones de dólares en pagos adicionales a sus beneficiarios. Al descubrirlo, envió avisos a los destinatarios y, en algunos casos, solicitó la devolución de miles de dólares que se habían pagado a lo largo de varios años. En una carta a la Dr. Kilolo Kijakazi, la comisionada interina de la SSA, Molinaro pidió a la agencia que dejara de buscar de inmediato esas compensaciones. Sin embargo, el caso llegó hasta una audiencia.

La Administración de Seguro Social envió miles de dólares en pagos adicionales Nam Y. Huh / AP

A fines de octubre, Kilolo Kijakazi testificó en una audiencia del Congreso, en la que los miembros de la Cámara de Representantes culparon a la agencia de sus errores. “Los ciudadanos están siendo castigados por un fracaso del gobierno”, señaló el representante Greg Steube. Este caso afecta principalmente a personas de bajos ingresos y discapacitadas, que son las principales beneficiarias.

“Imagina vivir de un cheque a cheque sin ahorros como resultado de una lesión que te impide volver a trabajar y luego recibir un mensaje del gobierno federal diciendo que le debes decenas de miles de dólares por un error del gobierno, no por el tuyo”, agregó. A lo que Kijakazi respondió que trabajaban arduamente para que cada persona tuviera la cantidad correcta.

¿Cuántos estadounidenses están afectados por los depósitos excesivos?

Un total de 1.028.389 personas en el año fiscal 2022 y 986.912 en el año fiscal 2023 están afectadas por esta medida. Por su parte, la SSA anunció que armaría un equipo para revisar el manejo de estos pagos adicionales. Asimismo, la funcionaria se comprometió a examinar las causas, así como los avisos que se les envía a los beneficiarios y cómo hacer el proceso más eficiente.

En entrevistas con KFF Health News y CMG, citadas por CBS News, algunos beneficiarios compartieron el otro lado, su devastadora experiencia, sobre todo al intentar contactar a la agencia por respuestas. Julia Greune, que es ciega y tiene parálisis cerebral, recibió la notificación para devolver más de US$6000. Su padre, Dave, acusa a que eso se debió a que la SSA contó mal los US$3200 en pagos de ayuda por Covid, que el gobierno depositó automáticamente en su cuenta bancaria hacia el límite de activos de US$2000 para las personas que recibían beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario. Aunque el hombre apeló, la agencia cortó los beneficios para su hija.

¿Qué dice la SSA sobre las deudas?

En un comunicado del 13 de octubre, la Administración del Seguro Social informó que las personas están obligadas por ley a ajustar los beneficios o recuperar las deudas cuando “reciben pagos a los que no tenían derecho”. A su vez, afirmó que “los pagos en exceso pueden ocurrir por muchas razones, como cuando alguien no informa a tiempo del trabajo u otros cambios que pueden afectar sus beneficios”.

Los pagos del Seguro Social llegaron con un extra para algunos beneficiarios Unsplash

¿Qué pasa si la persona no puede pagar?

En el mismo mensaje se indica que la gente tiene derecho a apelar de la decisión del pago o la cantidad. También puede solicitarle al Seguro Social que renuncie a la recaudación si cree que no fue culpa suya y no pueden devolverlo: “Examinamos cada solicitud de exención para determinar si la persona causó la deuda y su capacidad de pago. Si no podemos renunciar a la deuda, tenemos opciones de pago flexibles, incluido el reembolso de tan solo 10 dólares al mes”.