Seleccionador canadiense lamenta la eliminación: "Fuimos el mejor equipo"

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, lamentó la derrota de su equipo por 3-0 ante Marruecos y la eliminación en los octavos de final del Mundial: "Fuimos el mejor equipo".

"Simplemente tuvieron un poco más de calidad en el último tercio y a nosotros nos faltó la capacidad de hacer la jugada cuando la necesitábamos", añadió el técnico.

Marsch destacó que sus jugadores llevaron "a un equipo top al límite" e insistió en que su combinado fue "mucho mejor en la primera parte e incluso al comienzo de la segunda".

"Lo hicimos en todo el campo: 11 actuaciones increíbles en la primera parte y tuvimos mala suerte de no ponernos por delante, y luego están los pequeños detalles", insistió.

"Ellos tienen calidad y jugadores que compiten al máximo nivel, pero en cuanto a cómo jugamos, el plan de partido, fue una actuación increíble", analizó.

Finalmente, Marsch destacó el recorrido de su equipo: "¡Qué privilegio tienen nuestros aficionados de seguir a un equipo como éste, que va a por el partido de esta manera, que no juega a la defensiva y demuestra que puede ser mejor".

"Yo preferiría ser nosotros antes que ellos. Por muy buena que sea Marruecos, yo preferiría ser nosotros. No podría estar más feliz", concluyó.