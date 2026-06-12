Seleccionador de Australia renueva antes de su entrada en liza en el Mundial

El seleccionador de Australia Tony Popovic renovó su contrato con los "Socceroos" el jueves, dos días antes de su entrada en liza en el Mundial contra Turquía

Nombrado en el puesto en 2024, el australiano de 52 años dirigirá al combinado oceánico también en la Copa Asiática 2027, que arranca en enero del próximo año

En el Mundial deberá enfrentarse a Turquía, a la anfitriona Estados Unidos y a Paraguay en el Grupo D

En sus 18 partidos en el banquillo ha ganado 10, empatado cuatro y perdido otros cuatro

"Estoy encantado de seguir siendo el entrenador de los Socceroos durante la Copa Asiática", declaró desde el estado de California

Ese torneo se celebrará en Arabia Saudita del 7 de enero al 5 de febrero de 2025

Antes, Popovic tratará de llevar a Australia más allá de los octavos de final de un Mundial por primera vez en la historia del combinado oceánico