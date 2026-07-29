Nueva York: cómo avanza la alerta por inundaciones y cuándo dejará de llover

Nueva York continúa bajo un escenario de inestabilidad este miércoles. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional levantó algunas vigilancias por inundaciones, persiste el riesgo de lluvias intensas y anegamientos en sectores de la región metropolitana y del noreste. Además, amplias zonas del este y el centro de Estados Unidos enfrentarán nuevas rondas de tormentas, mientras el sur del país continuará bajo una ola de calor que seguirá expandiéndose hacia el oeste.

Alerta por inundaciones en Nueva York: qué zonas enfrentan el mayor riesgo este miércoles

El panorama aún será delicado en el área metropolitana de Nueva York. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la vigilancia por inundaciones expiró para la ciudad de Nueva York, el noreste de Nueva Jersey y el valle bajo del Hudson, ya que la franja de lluvias más intensas comenzó a desplazarse hacia el este. Sin embargo, eso no significa que el peligro haya desaparecido por completo.

El NWS mantiene un Nivel 3 de 4 por lluvias excesivas en Nueva Inglaterra debido a precipitaciones repetidas sobre las mismas zonas NWS

El organismo explicó que durante la mañana una banda de fuertes lluvias y tormentas atravesará lentamente la región, impulsada por un sistema de baja presión ubicado frente a Long Island.

Las mayores probabilidades de inundaciones repentinas se concentrarán sobre Long Island y el sur de Connecticut, donde las precipitaciones todavía podrán alcanzar intensidades de entre una y dos pulgadas por hora (2,5 y cinco centímetros por hora).

Aunque el eje principal de la humedad comenzará a desplazarse fuera de la región a lo largo de este miércoles, el sistema avanzará lentamente y mantendrá la posibilidad de nuevos chaparrones y tormentas aisladas durante la tarde e incluso el jueves.

El pronóstico indica que las condiciones comenzarán a mejorar recién el viernes, cuando el sistema abandone definitivamente la región y un área de alta presión favorezca un tiempo más seco.

Lluvias extremas en el noreste: el WPC amplía el Riesgo Moderado hacia Nueva York

De acuerdo con el NWS, un sistema de baja presión en altura aún influirá sobre la región de los Grandes Lagos y el noreste del país norteamericano, mientras un frente frío avanzará lentamente hacia el océano Atlántico.

Esa configuración favorecerá nuevas rondas de precipitaciones repetidas sobre sectores de Nueva Inglaterra, donde las lluvias podrán concentrarse durante varias horas sobre las mismas localidades.

El pronóstico indica que la combinación entre abundante humedad y la persistencia de las precipitaciones incrementará el riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas y en áreas donde el suelo ya permanece saturado por las lluvias de los últimos días.

Por ese motivo, el organismo mantiene un Riesgo Moderado (nivel 3 de 4) de lluvias excesivas para distintos sectores del noreste durante este miércoles.

Según el NWS, el mayor peligro se concentrará en sectores de Massachusetts, Vermont, Connecticut y otras áreas de Nueva Inglaterra, donde las tormentas podrán descargar grandes cantidades de agua en poco tiempo. Aunque el jueves el frente comenzará a alejarse, todavía persistirán chaparrones aislados capaces de provocar nuevos episodios de inundaciones repentinas.

Satélite De La NOAA Hoy

Inundaciones en Nueva York y Nueva Inglaterra: rutas y viajes bajo amenaza

Desde Fox Weather se advirtió que el núcleo de las lluvias más intensas se desplazará hacia Nueva Inglaterra después de afectar durante las últimas horas a millones de personas en el corredor del noreste.

La cobertura señala que las precipitaciones podrán alcanzar intensidades superiores a entre una y dos pulgadas por hora (2,5 y cinco centímetros por hora), un volumen suficiente para provocar inundaciones repentinas en muy poco tiempo. Además, entre el martes y el miércoles los acumulados totales podrían superar entre tres y cinco pulgadas (7,6 y 12,7 centímetros) en algunos sectores.

Las advertencias por inundaciones repentinas permanecerán vigentes durante este miércoles para áreas del valle inferior del Hudson, incluidos los condados de Westchester, Putnam y Dutchess, además de la región de Albany. También continuarán las alertas para los condados de Fairfield y New Haven, en Connecticut.

El sistema también generará fuertes ráfagas de viento sobre parte de la costa noreste. Según Fox Weather, durante la tarde se registrarán vientos de entre 30 millas por hora (48 km/h) y 40 millas por hora (64 km/h) desde el este de Long Island hasta Rhode Island, el este de Massachusetts y el sur de Maine.

Tormentas severas en Florida y Georgia: prevén ráfagas destructivas

El frente frío no solo favorecerá lluvias abundantes en el noreste. Su extremo sur permanecerá estacionario desde las llanuras centrales hasta la costa del Golfo de México, lo que generará condiciones favorables para el desarrollo de tormentas eléctricas durante toda la jornada.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) emitió un Riesgo Leve (nivel 2 de 5) de tormentas severas para sectores del sur de Georgia y el norte de Florida, donde la combinación de aire muy cálido, elevada humedad e intensa inestabilidad atmosférica favorecerá el desarrollo de células capaces de producir ráfagas destructivas de viento.

Rige un Nivel 2 de 5 de clima severo para el sur de Georgia y el norte de Florida, con amenaza de ráfagas destructivas por la tarde SPC

El organismo explicó que las condiciones más favorables aparecerán durante la tarde y la noche, cuando la energía disponible para las tormentas alcance sus valores máximos. En las áreas donde la inestabilidad sea mayor, las ráfagas severas serán el principal peligro asociado a estas tormentas.

Además de los vientos intensos, algunas de estas células descargarán lluvias torrenciales sobre el sureste y la costa del golfo, por lo que continuará vigente un Riesgo Marginal (nivel 1 de 4) de precipitaciones excesivas y posibles inundaciones aisladas.

Tormentas con granizo y fuertes ráfagas avanzan sobre Montana y las Dakotas

El panorama meteorológico será igualmente activo sobre las Altas Llanuras del norte. Allí avanzará un nuevo frente frío que favorecerá la formación de tormentas organizadas desde el este de Montana hacia Dakota del Norte y posteriormente sobre las Dakotas.

El SPC anticipó un Riesgo Leve (nivel 2 de 5) de tormentas severas para esta región durante la tarde y la noche. Las tormentas podrán producir ráfagas de viento muy intensas y también caída de granizo en los núcleos más desarrollados.

El jueves el sistema avanzará hacia el Medio Oeste, donde aumentará nuevamente el riesgo de lluvias intensas e inundaciones repentinas sobre sectores de las llanuras del norte, las llanuras centrales y el valle medio y superior del Mississippi.

Monzón en Estados Unidos: riesgo de inundaciones en Four Corners y las Montañas Rocosas

Mientras tanto, el patrón monzónico continuará activo sobre el suroeste de EE.UU. El ingreso constante de humedad favorecerá nuevas tormentas vespertinas y nocturnas sobre la región de Four Corners, las Montañas Rocosas y las Altas Llanuras.

El NWS señaló que el lento desplazamiento de las tormentas permitirá que grandes cantidades de lluvia caigan sobre sectores reducidos, situación que también aumentará el riesgo de inundaciones repentinas.

Las zonas más vulnerables seguirán siendo:

Cicatrices de incendios forestales.

Cañones estrechos.

Áreas montañosas con fuerte pendiente.

Terrenos naturalmente propensos a crecidas repentinas.

Ola de calor en Estados Unidos: sensación térmica de hasta 115°F en el sur

El fortalecimiento de un sistema de alta presión mantendrá una intensa ola de calor sobre gran parte del centro y sur de Estados Unidos, situación que comenzará a extenderse hacia el suroeste y el oeste intermontañoso.

Según el NWS, las temperaturas máximas alcanzarán valores habituales de entre 95°F (35°C) y 99°F (37°C), mientras que algunos sectores de Texas y Oklahoma llegarán hasta los 102°F (39°C).

La combinación entre el calor extremo y la elevada humedad hará que la sensación térmica aumente considerablemente. Los índices de calor alcanzarán valores de entre 105°F (41°C) y 115°F (46°C), niveles considerados peligrosos para personas que permanezcan al aire libre sin hidratación adecuada o sin acceso a lugares refrigerados.

El organismo advirtió que el riesgo por calor será de categoría Mayor a Extrema en amplias zonas del sur del país y continuará expandiéndose durante los próximos días hacia regiones del suroeste y del oeste intermontañoso, donde también comenzarán a registrarse condiciones muy por encima de los valores normales para esta época del año.