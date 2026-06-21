Seleccionador de Irak bromea con jugar "con tres porteros" contra Francia

Preguntado en conferencia de prensa en la víspera de enfrentarse a Francia, el seleccionador de Irak, Graham Arnold, declaró que para detener a Kylian Mbappé y el resto de estrellas de los Bleus, preguntó si podía jugar "con tres porteros".

En Filadelfia, escenario del encuentro del Grupo I del Mundial, el australiano Arnold tiró de humor al explicar su plan de juego: "Pregunté si podíamos jugar con tres porteros, pero dijeron que no".

"Tienen jugadores increíbles y es un honor, pero nosotros estamos centrados en nosotros mismos, en nuestro propio rendimiento. Nos estamos asegurando de que los jugadores estén completamente preparados para salir ahí fuera y mostrarle al mundo de qué son capaces", añadió más en serio.

"Siempre he sido un entrenador que sale al campo esperando ganar un partido, no tratando de no perder", insistió el DT australiano.

"Cuando tienes esa mentalidad, sí, habrá días en los que quizá no funcione, pero tendrás muchos días en los que sí funciona. Saldremos con la convicción y la expectativa de ganar, y eso coloca a los jugadores en un buen estado mental", insistió.

Irak, que disputa su primer Mundial desde 1986, ocupa actualmente el número 57 en la clasificación FIFA, encabezada precisamente por Francia, una de las grandes favoritas a la victoria final en el Mundial.

En el primer partido en Norteamérica, Irak perdió 4 a 1 frente a la Noruega de Erling Haaland, autor de un doblete.

Arnold también se refirió al seleccionador francés, Didier Deschamps, que dejará el cargo al final del Mundial después de 14 años: "Es un técnico fantástico y ha tenido mucho éxito con Francia. Se puede ver que todos los jugadores lo adoran, por la forma en que reaccionan constantemente hacia él, y esa será la motivación de Francia para intentar hacer algo especial por él en su último Mundial".