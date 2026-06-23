Seleccionador de Portugal reivindica al "ícono" Cristiano Ronaldo

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, defendió este lunes la importancia de Cristiano Ronaldo en el juego de su equipo, tras las críticas dirigidas al astro a raíz del empate 1-1 que firmó la Seleçao en su debut contra la RD Congo.

"Debes tener mucha claridad sobre cómo llegar al área rival, pero necesitas un jugador que abra los espacios en el último momento, y Cristiano es el mejor para hacer eso", declaró el técnico español en rueda de prensa en Houston (Texas).

"Es un jugador que tiene ese movimiento de abrir espacios y el remate. Es un poco la pieza final dentro del modelo de juego que tenemos en Portugal", agregó sobre CR7, al que calificó de "ícono".

A sus 41 años, la leyenda nacional se ha convertido en tema de conversación recurrente en las ruedas de prensa de Portugal desde su discreta actuación en el partido contra los africanos, por la primera fecha del Grupo K.

Y sus compañeros y ahora su entrenador lo han defendido ante unos medios que empiezan a cuestionar su influencia en una Seleçao plagada de talentos, como el delantero centro del Psg Gonçalo Ramos, que apenas contó con minutos en el debut.

Martínez no confirmó la presencia de Ronaldo en el 11 titular el martes, en el segundo partido de Portugal contra Uzbekistán en Houston, recordando que nunca anunciaba su equipo antes de comunicárselo a los jugadores.

Pero sí insistió en lo que hace especial al cinco veces Balón de Oro, autor de 143 goles en 229 internacionalidades, exiliado desde 2023 en el rico pero poco prestigioso campeonato saudí.

"Reacciona como un capitán, con mucha experiencia. Es el sexto Mundial y en toda su carrera estamos hablando de alguien que lleva 21 temporadas defendiendo y representando a la selección. Tiene un hambre increíble de seguir mejorando y ayudar al grupo", añadió sobre CR7.

Martínez quitó hierro a las críticas recibidas por su equipo después del inicio.

"Cuando no alcanzas el resultado es normal tener críticas, pero para nosotros eso no forma parte de nuestro trabajo, de nuestro día a día", declaró. "El ruido no entra en el vestuario".

Martínez advirtió que Uzbekistán no iba a ser un rival sencillo.

"Tiene una estructura defensiva muy buena, claridad, y el entrenador es muy experimentado", dijo.

El seleccionador de Uzbekistán, el italiano Fabio Cannavaro, admitió la dificultad de afrontar a Portugal, un equipo con "los mejores centrocampistas, uno de los mejores de la historia (Ronaldo)".

Pero aseguró que su equipo llegaba al encuentro sin "miedo" y le pidió más "intensidad" y un "espíritu más combativo" que en la derrota 3-1 ante Colombia.