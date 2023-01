Selena Gómez confesó cuál es su desmaquillante preferido y sorprendió a todos

escuchar

No es ningún secreto que detrás de esa imagen que tienen los famosos hay todo un equipo de expertos. Si bien esto es notable cuando se encuentran maquillados, sus verdaderos rostros relucen al retirarse todos esos productos. Selena Gómez es una fiel defensora de la importancia de amar la piel “sin filtros”. Sus redes sociales son también el canal con el que llega a todos sus seguidores. En una de sus rutinas dejó ver cómo logra un cutis radiante. Lo mejor es que uno de los productos no requiere de una gran inversión.

La actriz de Only Murders in the Building es amante del cuidado de la piel y no tiene problemas en mostrarse sin una gota de maquillaje. Esto lo ha comercializado también a través de su firma, Rare Beauty. En uno de los clips en su cuenta de TikTok, mientras una banda retira el cabello del rostro, muestra el paso a paso en su rutina para desmaquillarse. Los productos que usa tienen dos funciones: hidratar y hacer una limpieza profunda para que no se obstruyan los poros.

En su descripción, la exestrella de Disney Channel fue completamente honesta: “Conseguí la mayoría de estos productos gratis. Utiliza cualquier serum para desmaquillarte antes de lavarte. Disuelve muy bien. También usa una esponja para limpiarte los ojos para tratarlos con delicadeza(...)”, escribió.

Mientras tanto, se puede ver cómo Selena empieza con una marca de lujo, La Mer, cuyo suero tiene un precio desde los US$220 a los US$245, según el tamaño. Con un fuerte contraste se encuentra el agua micelar de Bioderma, disponible por solo US$19 en Amazon en un costo de oferta o en US$25, en su valor promedio.

La rutina de Selena Gómez para retirarse el maquillaje

¿Para qué sirve el agua micelar y cómo se usa?

De acuerdo con la descripción que ofrece el sitio web de la marca, el agua micelar tiene la función de limpiar y desmaquillar en un solo paso. Las micelas atraen la suciedad, los restos del maquillaje y los residuos.

Para poder utilizar agua micelar no importa si es de noche o de día. En una correcta limpieza facial, tal como hizo Selena Gómez en su video, habrá que aplicar una cantidad generosa de producto en un algodón y pasar con delicadeza en el rostro. En algunas áreas, como los ojos, lo ideal es presionar suavemente durante algunos segundos. Ese paso sería el primero, luego la frente, mejillas, barbilla, nariz, labios y, por último el cuello, agrega Bioderma.

Debido a que la también cantante es una fiel seguidora del skincare, no se pierde los lanzamientos de las marcas, que le permiten “retar los estándares de belleza tan ideales que nos han impuesto”, como ella misma ha reconocido. Para quienes deseen llenar su neceser con los productos que ella utiliza, también pueden probar el Resist Advanced Replenishing Toner, de Paula’s Choice, que compartió en otro clip de TikTok.

La rutina de maquillaje de Selena Gómez

Este producto se recomienda habitualmente para pieles normales a secas. Se trata de un tónico que promete ayudar a reponer los niveles de hidratación cutánea. Además, no tiene alcohol ni parabenos. Entre sus principales ingredientes se encuentran el ácido hialurónico, extracto de té verde y lecitina, que le da esa textura cremosa que lo caracteriza.

LA NACION