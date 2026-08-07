Senado de EE.UU. aprueba nuevo paquete de sanciones a Rusia

El Senado de EE.UU. aprobó el viernes por una amplia mayoría un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que apunta particularmente contra la industria de hidrocarburos.

El texto debe pasar ahora a la Cámara de Representantes, pero no se espera una votación antes de septiembre debido al receso legislativo de verano.

Las medidas impondrían sanciones a funcionarios, oligarcas, instituciones financieras y la llamada flota fantasma utilizada para eludir las restricciones a las exportaciones de crudo ruso.

También permitiría al presidente Donald Trump imponer aranceles de hasta un 500% sobre las importaciones de Rusia, incluidos el petróleo y gas.

Además, facultarían al gobierno para imponer tarifas aduaneras de hasta 100% a bienes provenientes de los grandes compradores de hidrocarburos rusos, incluidos países como China e India.

Los legisladores que impulsan la medida dicen que apuntar contra los ingresos energéticos es esencial para debilitar la capacidad del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de financiar la guerra en Ucrania.

"Esta ley nos acerca al fin del conflicto", aseguró el senador republicano Jim Risch, presidente de la comisión de Asuntos Exteriores.

De convertirse en ley, el propio Putin estaría entre los objetivos de las sanciones, junto con otros altos funcionarios.

El proyecto recibió el nombre del difunto senador Lindsey Graham, quien murió el 11 de julio tras haber pasado más de un año recabando apoyos para la iniciativa.

Poco antes de su muerte, Graham anunció que había alcanzado un acuerdo con la Casa Blanca sobre una versión revisada del texto.

La senadora demócrata Jeanne Shaheen, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, afirmó que el proyecto "golpea muy duramente los sectores energético y financiero de Rusia".

La embajada de Rusia en EE.UU. había condenado el proyecto, señalando que "perjudica a la actual administración estadounidense".

Moscú también está sometida a una mayor presión europea, después de que la Unión Europea acordara el mes pasado una nueva ronda de sanciones, aunque suavizada respecto a propuestas anteriores.