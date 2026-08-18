Senadora presiona a Hegseth y Caine para mantener al Ejército fuera de las elecciones

WASHINGTON (AP) — La senadora de Michigan Elissa Slotkin pidió al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que confirmara el martes que no enviará soldados a los centros de votación durante las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre, mientras los demócratas han expresado preocupación de que el gobierno de Trump pudiera usar a los militares para interferir en la votación.

“Le pediría que confirme una declaración simple: el Departamento de Defensa no enviará tropas federales a las urnas ni para incautar materiales electorales de ningún tipo”, escribió Slotkin a Hegseth y al general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, en cartas el martes.

El Pentágono indicó en un correo electrónico que responderá directamente a Slotkin, como hace con toda la correspondencia del Congreso. El Estado Mayor Conjunto no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Slotkin dijo a The Associated Press que Trump ha estado sentando las bases para afirmar que las elecciones fueron robadas. Señaló que Trump contempló usar a los militares para incautar máquinas de votación tras su derrota en 2020 y ha desplegado a la Guardia Nacional en ciudades contra los deseos de líderes demócratas. También desplegó a marines en Los Ángeles durante su ofensiva contra la inmigración en 2025.

“Está muy claramente dejando migas de pan para poder decir al día siguiente de las elecciones que en realidad no perdió la Cámara o que en realidad no perdió el Senado”, manifestó Slotkin.

Slotkin preguntó a Hegseth durante una audiencia del Congreso en abril si acataría órdenes de incautar boletas. Hegseth lo calificó de una “pregunta mal intencionada”, pero afirmó: “Nunca me han ordenado hacer nada ilegal, y no lo haré”.

La jefa de despacho de la Casa Blanca, Susie Wiles, negó en una entrevista con Vanity Fair el año pasado que Trump fuera a usar a los militares para suprimir el voto en las elecciones.

“Digo que es categóricamente falso, no ocurrirá. Simplemente es una idea equivocada”, expresó.

La ley federal prohíbe el despliegue de fuerzas federales armadas en lugares de votación a menos que sea “necesario para repeler a enemigos armados de EE.UU.”. Si algún componente de las fuerzas armadas llegara a involucrarse, probablemente sería la Guardia Nacional bajo control estatal.

En 2020, el general Mark Milley, entonces presidente del Estado Mayor Conjunto, respondió a una carta similar de Slotkin, quien en ese momento era congresista.

“Creo profundamente en el principio de unas fuerzas armadas apolíticas”, escribió Milley. “En caso de una disputa sobre algún aspecto de las elecciones, por ley los tribunales y el Congreso están obligados a resolver cualquier controversia, no las fuerzas armadas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.