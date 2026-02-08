Sengün reemplazará al lesionado SGA en el Juego de las Estrellas de la NBA

El turco Alperen Sengun reemplazará al lesionado astro canadiense Shai Gilgeous-Alexander en el Juego de las Estrellas de la NBA, confirmó el domingo la liga de básquetbol norteamericana

Sengun, de 23 años y figura de los Houston Rockets, promedia 21 puntos, nueve rebotes y seis asistencias en 44 partidos de la temporada 2025-2026

Será su segunda participación consecutiva en el Juego de las Estrellas y alineará con el equipo Resto del Mundo como parte del nuevo formato que enfrenta a figuras del extranjero con las estrellas estadounidenses

La decisión de incluir al turco en lugar de SGA fue tomada por el comisionado de la NBA, Adam Silver

El base canadiense, de 27 años y actual MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA, sufrió una distensión abdominal el martes último en partido ante Orlando Magic

Desde entonces se perdió dos partidos del vigente campeón, Oklahoma City Thunder, que había anunciado el miércoles que SGA estaría de baja por cinco encuentros

SGA acumula una seguidilla de 121 juegos anotando 20 o más puntos, a solo cinco partidos del récord en la NBA de Wilt Chamberlain, establecido entre 1961 y 1963

El canadiense promedia 31,8 puntos, 6,4 asistencias y 4,4 rebotes por partido con Oklahoma City, la franquicia que tiene la mejor marca de la NBA con 40 victorias y trece derrotas

La edición 75 del Juego de las Estrellas de la NBA se disputará el próximo domingo en el Intuit Dome en Inglewood, la casa de Los Angeles Clippers