Sentencian a cadena perpetua a asesino serial de Gilgo Beach en Nueva York

El llamado asesino serial de Gilgo Beach, acusado de estrangular y desmembrar a mujeres y esparcir sus restos en una exclusiva zona costera cercana a la ciudad de Nueva York, fue sentenciado el miércoles a cadena perpetua, informaron medios estadounidenses.

Rex Heuermann, de 62 años, se había declarado en abril culpable del secuestro, la tortura y el asesinato de siete mujeres en Long Island entre 1993 y 2010, cerca de la ciudad de Nueva York. También reconoció ser el autor de un octavo asesinato, por el que hasta entonces no había sido imputado.

El caso de Gilgo Beach desconcertó a la policía durante años, ya que los cuerpos de las víctimas, la mayoría trabajadoras sexuales, aparecían a lo largo del mismo tramo aislado de playa, pero no se identificaba a ningún sospechoso.

Heuermann, un padre de familia y arquitecto neoyorquino, nunca había sido objeto de sospecha hasta su arresto en julio de 2023.

La investigación se enfocó en él en 2022 después de descubrirse que un vehículo en el que se había visto a una víctima en el momento de su desaparición estaba registrado a su nombre.