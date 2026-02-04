SGA se perderá el Juego de las Estrellas de la NBA por una distensión abdominal

El vigente Jugador Más Valioso de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander (SGA), sufrió una distensión abdominal y se perderá el Juego de las Estrellas de la NBA, anunció este miércoles el Oklahoma City Thunder.

El base canadiense, de 27 años, no jugará con el equipo del Resto del Mundo en el torneo All-Star de la próxima semana en Los Ángeles.

Además, Gilgeous-Alexander se perderá cinco partidos de la temporada regular con los actuales campeones, los Thunder, antes de que sea posible su regreso.

Shai acumula una seguidilla de 121 juegos anotando 20 o más puntos, a solo cinco partidos del récord de la NBA de Wilt Chamberlain, establecido entre 1961 y 1963.

Gilgeous-Alexander promedia 31,8 puntos, 6,4 asistencias y 4,4 rebotes por partido con Oklahoma City, la franquicia que tiene la mejor marca de la NBA con 40 victorias y 11 derrotas.