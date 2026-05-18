Shai Gilgeous-Alexander, elegido MVP de la NBA por segundo año consecutivo

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander, galardonado en 2025, volvió a ser elegido el Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, superando en la votación a los finalistas Victor Wembanyama y Nikola Jokic.

El base de los Oklahoma City Thunder, de 27 años, sigue además en carrera por un segundo título consecutivo de campeón, y desde el lunes se enfrentará a los San Antonio Spurs del francés Wembanyama en la final de la Conferencia Oeste.

El canadiense volvió a liderar a Oklahoma City hasta el mejor récord de la temporada regular de la NBA (64 victorias y 18 derrotas), respaldado por números individuales destacados (31,1 puntos y 6,6 asistencias de promedio).

"El trabajo fuerte y nunca darme por satisfecho ha sido clave", dijo Gilgeous-Alexander a Prime. "Es un trabajo en equipo y nos divertimos mucho, la NBA es un trabajo pero nosotros realmente lo pasamos bien todas las noches".

Gilgeous-Alexander convenció a un panel de 100 miembros de los medios de comunicación, entre ellos la Afp, que lo eligieron el domingo como mejor jugador de la liga por encima de Wembanyama y del serbio de los Denver Nuggets Nikola Jokic, tres veces ganador del premio en 2021, 2022 y 2024.

Wembanyama, elegido mejor defensor del año, no será a los 22 años el MVP más joven de la historia. El gigante de 2,24 metros deberá esperar también para convertirse en el primer francés en levantar el trofeo Michael Jordan, que parece destinado a ganar en los próximos años.