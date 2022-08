Shawn Mendes publicó fotos de sus vacaciones en Miami en su cumpleaños número 24 y encendió las redes

Shawn Mendes cumple 24 años este 8 de agosto y todo el fin de semana fue de celebración para él, al menos así lo dejó ver en su cuenta de Instagram, en donde en los últimos días dio una muestra de cómo lo pasó en los momentos previos, relajándose y disfrutando del sol en un yate en Miami. Aunque las imágenes que compartió también despertaron la inquietud de algunos de sus seguidores, quienes le dieron una recomendación especial para que cuide de su piel. Por otro lado, los paparazzis siguieron al cantante canadiense por todos lados hasta conseguir sacarle unas fotos que recuerdan a su campaña de Calvin Klein.

Shawn Mendes compartió fotos desde su descanso en Miami shawnmendes

Las imágenes que Shawn publicó en su cuenta de Instagram se llenaron de likes de miles de fanáticos y de algunos comentarios alusivos a la cancelación de sus shows. Debido a que aparece sin camisa, con un traje de baño de color negro y una gorra verde, otros se fijaron en el tono rojo que su cuerpo había tomado tras su jornada bajo el sol y le recomendaron utilizar más bloqueador.

Shawn Mendes compartió fotos desde su descanso en Miami shawnmendes

Muchos usuarios se mostraron felices de que la esté pasando tan bien y lo defendieron de los malos comentarios, que lo criticaban por disfrutar tras haber cancelado sus shows. “Shawn, estás en el camino correcto hacia la recuperación. Diviértete con tu familia y amigos porque retirarse del público no es el camino. No te molestes con los chicos que preguntan sobre la gira cancelada mientras te vas de fiesta. Concéntrate en ti y en tu salud”, le deseó una persona.

Shawn Mendes compartió fotos desde su descanso en Miami shawnmendes

¿Qué le pasó a Shawn Mendes?

El 9 de julio pasado, en su perfil apareció un mensaje que decepcionó a quienes ya tenían su boleto listo para verlo en vivo en sus conciertos. “Sé que todos han estado esperando mucho tiempo para ver estos conciertos y me rompe el corazón decirles esto, pero prometo volver tan pronto me haya tomado el tiempo suficiente para recuperarme”, le dijo el cantante a sus miles de fans.

Así se sumó a la lista de muchas estrellas del entretenimiento que suspenden sus actividades para priorizar su salud mental, como Naomi Osaka o Simone Biles, quienes decidieron poner el freno para concientizar sobre este problema que afecta a una gran parte de la población juvenil. Shawn no ha ocultado sus problemas: por ejemplo, en 2018, dijo que la letra de su canción “In my blood” hablaba de los ataques de ansiedad. Incluso le reveló a The Guardian que llegó a considerar retirarse de los escenarios por el agotamiento y estrés que esta carrera le suponían. Todos estos motivos lo llevaron a cancelar su última gira mundial.

Shawn Mendes compartió fotos de sus vacaciones en Miami @shawnmendes

Incluso tras este mensaje, algunos de sus seguidores le reprocharon que se esté divirtiendo en Miami, mientras ellos tienen dificultades para pedir de vuelta el dinero de sus entradas: “Estás en Miami mientras estoy en el hotel de Boston que reservé para tu show que se canceló tan tarde que no pude obtener un reembolso”, le comentó alguien. “Estás aquí posando en Miami mientras estoy en Boston, es decir, donde se suponía que debías estar”; “Canceló una gira mundial para hacer su propia gira mundial personal”; “Mientras tanto, los fanáticos no pueden recuperar el dinero de los gastos de viaje de sus shows cancelados”, se leía entre las reacciones.

Shawn Mendes cumple 24 años

Shawn, conocido por temas como “Señorita”, un éxito con el que colaboró con la también cantante Camilla Cabello, con la que tuvo una relación de dos años, se está tomando una pausa y la de su último disco, Wonder, iba a ser la quinta gira de su carrera, que por ahora se suspendió hasta nuevo aviso. Mientras tanto, sus fotografías en Miami dejan ver cómo empezó a dar la bienvenida a los 24 años, con mucho sol y en compañía de sus amigos. Todavía le faltan las celebraciones oficiales de este 8 de agosto.