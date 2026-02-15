Shelton remonta ante Fritz y conquista en Dallas su cuarto título ATP

El estadounidense Ben Shelton (9°) se coronó este domingo campeón del Abierto de Dallas tras imponerse sobre su compatriota Taylor Fritz (7°) por 3-6, 6-3 y 7-5, en una exigente final que duró una hora y 51 minutos.

Por primera vez desde el 2018, el ATP 500 de Dallas tuvo como finalistas a las siembras uno y dos del torneo.

Fritz, de 28 años y quien buscaba primer título bajo techo, tuvo un inicio arrollador al conseguir su primer quiebre del cotejo en el segundo juego y asegurar el primer set en 25 minutos.

Pese a la rapidez de la primera manga, el encuentro dejaba números muy parejos entre la pareja de norteamericanos, ambos fuertes al saque y perfectos en el segundo servicio.

Shelton tuvo una oportuna respuesta en el segundo set y en una muestra de poder logró el quiebre para tomar una ventaja de 5-3 que lo catapultó a extender el partido al decisivo tercer set.

El zurdo de 23 años tuvo especial inspiración con la presencia de su novia y futbolista profesional de la selección estadounidense, Trinity Rodman, quien estuvo también durante el partido de semifinales.

En el tercer set, Fritz dio muestras inequívocas de su experiencia al recuperar un quiebre tempranero y luego se repuso de un 0-30 en el 3-3, que abría las puertas al título para Shelton.

Sin embargo, Shelton iba a tener una segunda oportunidad y luego de salvar tres pelotas de campeonato, aseguró su cuarto título ATP Tour, luego de sus triunfos en Tokio (2023), Houston (2024) y Canadá (2025).

En el balance general del partido, Shelton terminó con 16 aces, sin dobles faltas y salvando cinco de siete pelotas de quiebre.

La serie histórica entre los dos mejores tenistas estadounidenses del momento deja una ventaja de 2-1 para Shelton. Los tres partidos se disputaron en cancha dura, dos de ellos se definieron en tres sets.