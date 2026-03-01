Si James, Minnesota logra su primer triunfo de la temporada en la MLS

Con el colombiano James Rodríguez en el banco de suplentes, Minnesota United logró su primer triunfo en la temporada 2026 de la MLS al vencer este sábado como local 1-0 a FC Cincinnati, en una jornada también victoriosa para Los Angeles FC de Son Heung-min

Inesperado y gran refuerzo del United, quinto de la Conferencia Oeste, Rodríguez permaneció en el banquillo durante todo el partido sin siquiera realizar trabajos precompetitivos para este duelo por la segunda jornada de la liga norteamericana de fútbol (MLS)

El talentoso capitán de la selección de Colombia, de 34 años, pareció sufrir en la zona técnica el frío de la tarde en Minnesota, con una sensación térmica de -12 grados centígrados

El trámite del partido, saldado a favor de los locales gracias a una diana del centrodelantero ghanés Kelvin Yeboah (66'), dejó pocas ocasiones de gol en la primera parte y tuvo como principal expectativa el posible debut del zurdo cafetero

Pero la dinámica del encuentro cambió considerablemente en un segundo periodo en el que los Loons dominaron la posesión de la pelota y generaron riesgo en territorio enemigo por medio del argentino Joaquín Pereyra

Los locales, que empataron 2-2 con Austin en la primera jornada, abrieron el marcador al minuto 66 luego de un tiro libre del argentino Tomás Chancalay que pegó en el palo. Yeboah estuvo atento al rebote para, de cabeza, mandar el balón al fondo de la red

- Son sonríe -

FC Cincinnati, que había adoptado una actitud defensiva a lo largo del encuentro, intentó salir en busca del empate pero no tuvo los recursos para poner contra las cuerdas al cuadro blanquiazul

Los visitantes (4° del Este) firmaron su primer revés de la campaña, en la que se estrenaron con una victoria 2-0 ante el Atlanta United del entrenador argentino Gerardo "Tata" Martino

El esperado debut de James Rodríguez en la MLS podría darse en la siguiente fecha, el 7 de marzo, cuando Minnesota visite a Nashville en la tercera jornada de la MLS

Otro astro de la MLS, Son Heung-min, está en cambio de plácemes tras el buen arranque de Los Angeles FC, que se impuso 2-0 en su visita al Houston Dynamo con goles de Marco Delgado (56') y Stephen Eustaquio (82')

El atacante surcoreano disputó todo el partido y dio una asistencia para garantizar a los suyos la punta de la Conferencia Oeste, que comparten con San Jose Earthquakes

El equipo dirigido por el canadiense Marc Dos Santos sumó su segunda victoria consecutiva, tras imponerse 3-0 sobre el campeón defensor, el Inter Miami de Lionel Messi, en su debut

Las expulsiones del brasileño Antonio Carlos al minuto 45+2 y el argentino Agustín Bouzat a casi un cuarto de hora del final condicionaron las posibilidades del local

- Werner firma primera asistencia en EEUU -

Los San José Earthquakes, de su lado, sacaron máximo provecho en el estreno en suelo estadounidense de su principal figura y uno de los grandes fichajes de la MLS esta temporada, el atacante alemán Timo Werner

Derrotaron 2-0 al Atlanta United de Martino en el PayPal Park, en California, con un remate suave de cabeza de Preston Judd (24') luego de una mala salida del arquero Lucas Hoyos

Y después aprovecharon la experiencia del internacional germano, quien recibió una pelota en el sector derecho y metió un pase preciso para que Ousseni Bouda (79') definiera de primera

A un minuto del final, el paraguayo Miguel Almirón tuvo la más clara para Atlanta (14° del Este), pero el portero brasileño Daniel ganó el duelo

Los de Martino deberán enfocarse ahora en su debut en casa, en la tercera jornada, frente a Real Salt Lake