"Silent Friend" aborda "la belleza" de la ciencia, dice su directora

Un ginkgo solitario en el jardín botánico de una universidad en Alemania es testigo silencioso de las frustraciones y los cambios de las generaciones que, incesantemente, buscan una manera de conectar y hacerse entender en "Silent Friend", cinta que debuta esta semana en Estados Unidos.

La película, triunfadora del pasado Festival de Venecia, se centra, esencialmente, en la pasión por descubrir, dijo a AFP su directora Ildikó Enyedi.

"En una época en la que se cuestiona la autonomía académica, los hallazgos científicos son objeto de dudas y, a veces, de ataques muy feroces... Me pareció importante, de alguna manera, mostrar la belleza de este tipo de curiosidad, la belleza de la investigación científica", dijo la realizadora húngara.

"Es un rasgo tan excepcional y hermoso de la humanidad que pensé que sería bonito mostrarlo en una película y llamar la atención sobre ello".

La producción presenta tres historias que transcurren en un campus universitario de Alemania en diferentes décadas.

En 1908, Grete (Luna Wedler) se convierte en la primera mujer en ser admitida en la universidad y es obligada a lidiar el cruel sexismo de la época en la academia. En 1972, Hannes (Enzo Brumm) llega del campo e intenta con dificultad asimilarse en un campus marcado por la efervescencia rebelde.

Ya en 2020, un neurocientífico (Tony Leung) se queda atrapado con un empleado que habla otro idioma en estas instalaciones en medio de la pandemia del Covid.

Los tres transitan un momento solitario en la universidad y, en sus diferentes épocas, son cautivados por el también aislado ginkgo, un árbol que se alza en el jardín botánico de la institución, y al que observan en busca de conexión.

"Toda la película ocurre en el mismo jardín, pero abarca más de 100 años", dijo Enyedi, quien fue nominada al Óscar a mejor cinta extranjera por su aclamada "On Body and Soul" (2017).

- "Cambiar la mirada" -

La realizadora sostuvo que la cinta también muestra cómo la percepción humana en materia de género ha cambiado.

En ella cuenta, asimismo, las historias de una estudiante para quien ser admitida es un hecho excepcional, de una joven que intenta ser tomada en serio en un campus más abierto durante los años 1970, y de una académica que en 2020 es una referencia en su campo de estudio.

"El siglo XX fue el siglo de la mujer, en el que la posición de la mujer en la sociedad cambió de forma muy amplia. Así que fue una muy buena herramienta mostrar el cambio a través de las mujeres", dijo Enyedi.

La película también se enfoca en la necesidad por conectar, las barreras del lenguaje y cómo los seres humanos enfrentan estos desafíos.

Cuando los protagonistas de "Silent Friend" no consiguen comunicarse realmente con sus pares por diferencias personales o incluso idiomáticas, buscan la manera de escuchar a la naturaleza, que, en una suerte de experiencia sensorial y gracias a efectos sonoros, gana voz en la cinta.

"No es por casualidad que puse algunos obstáculos lingüísticos entre algunos de los humanos", comentó la directora de 70 años.

"Es el deseo de la comunicación, la dificultad de la comunicación, la belleza de cuando realmente ocurre, y también sobre descubrir canales alternativos de comunicación cuando la forma básica verbal no está funcionando".

Esa necesidad, insiste Enyedi, marca la experiencia humana, así como "la pasión por descubrir el mundo, por cambiar la mirada. Y todo lo que puedes descubrir al hacerlo".