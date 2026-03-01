Simpatía por el atormentado: el encantador conspiranoico de "Bugonia"

Si hay algo que abunda en el siglo XXI son los teóricos de la conspiración, muchos de los cuales son personas rabiosas, desconectadas de su entorno, que martillean en sus teclados sobre preocupaciones reales e imaginarias.

Pero cuando el guionista Will Tracy se sentó a escribir su libreto de "Bugonia", nominado al Óscar, se propuso crear a un personaje con más matices.

"La principal cosa que quería hacer era crear un sentido de empatía hacia Teddy", dijo refiriéndose al rol principal de la cinta, interpretado con maestría por el talentoso Jesse Plemons.

"Es bastante fácil hacer una versión de esta historia en la que él es un teórico de la conspiración incel, macho, tóxico y desquiciado con el que realmente no simpatizas", dijo Tracy a la AFP.

"Quería hacer lo mejor posible para convertirlo en este tipo quien... ha sido abusado por el sistema", comentó.

- Extraterrestres -

"Bugonia" cuenta la historia de Teddy Gatz (Plemons), quien junto a Don, su primo lerdo, secuestra a la estrella de la industria farmacéutica, Michelle Fuller (interpretada por la también nominada Emma Stone) convencido de que ella es una alienígena.

Teddy cree que Michelle se transformó en una exitosa directora ejecutiva de una corporación farmacéutica en la Tierra, para ayudar a su raza extraterrestre a explotar el planeta en beneficio propio.

A lo largo de varias perturbadoras escenas, salpicadas con un humor negro, los hombres la torturan mientras ella trata de convencerlos de que ella es humana y que están cometiendo un gran error.

Pero las apariencias engañan, dice el dicho, y tanto Michelle como la organización que administra tienen respuestas pendientes al público, incluyendo a Teddy, cuya madre languidece en una cama hospitalaria por lo que él cree son los efectos colaterales de la desmedida ambición de la industria farmacéutica.

El director Yorgos Lanthimos guía a la audiencia de forma magistral a lo largo de la trama, recompensando su simpatía con Teddy, incluso cuando su comportamiento empeora y se vuelve más errático.

Esa es una decisión deliberada, dijo Tracy, porque Teddy no es, o al menos no sólo, un lunático.

"Él tiene un punto, y en realidad él acaba teniendo un poco de razón", acotó Tracy.

"Creo que él tiene algunas preocupaciones legítimas".

- "Confianza" -

El libreto, que compite en la categoría de mejor guión adaptado, toma como punto de partida al de la película de 2003 "Save the Green Planet", del escritor coreano Jang Joon-hwan.

Tracy dijo que quería respetar el material original pero sin sentirse limitado.

"Creo que traté de no ser muy fiel. No quería que la película estuviese dando vueltas en mi cabeza, pesando sobre mis hombros", agregó.

"Así que traté de tomarme algunas libertades y abrir mi propio camino".

Ese abordaje produjo un guión que cautivó al seis veces nominado al Óscar, Yorgos Lanthimos, cuya fantasía de 2023 "Pobres criaturas" se llevó cuatro Premios de la Academia, incluyendo el de mejor actriz para Stone.

Tracy dijo que se emocionó cuando el director griego abrazó el proyecto, quien escribió un año y medio antes de Lanthimos se subiera al barco.

"Una vez a bordo (...) no le dio muchas vueltas al guión", dijo Tracy.

"Creo que lo que descubrí es que, de alguna forma, escribí un guión muy al estilo de Lanthimos, porque creo que nuestras sensibilidades estaban alineadas".

Esto pasó por la necesidad de mantener las ambigüedades y los matices de la película tal como Tracy la escribió.

"Creo que quería preservar el misterio, y hacer el tipo de película que cuando dejas el cine, vas a cenar con la gente con quienes viste la película, y la gente podría tener opiniones completamente diferentes acerca del significado del final", explicó Tracy.

Jerskin Fendrix, nominado a mejor banda sonora original por la cinta, dijo que Lanthimos produce un trabajo extraordinario porque deposita "confianza" en sus colaboradores.

"Él te da toda la información que cree que tú necesitas. Puede ser mínima información. en mi caso fueron tres palabras. Y luego te deja crear con eso", dijo a la AFP.

La 98ª ceremonia de los Óscar se celebrará el 15 de marzo en Hollywood.