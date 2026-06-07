Sin Messi en campo, Argentina vence dos a cero a Honduras en amistoso premundialista

Con más acción que emoción, Argentina venció este sábado 2-0 a Honduras en un amistoso premundialista, que tuvo a un convaleciente Lionel Messi en el banco durante el duelo disputado en el gigantesco estadio Kyle Field de Texas, casi lleno

El primer gol llegó de penal a los 37 minutos, con un disparo de Lautaro Martínez, mientras que a los 54, un omnipresente Giuliano Simeone anotó el segundo para sellar la victoria, tras recibir, justamente, un pase de taco de "El Toro".

Tras este duelo, los dirigidos por Scaloni tendrán su segundo amistoso con Islandia el 9 de junio en el Jordan-Hare de Auburn, Alabama, antes de su debut contra Argelia por el grupo J, que comparten con Austria y Jordania.