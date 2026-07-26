Sin Messi, Inter Miami triunfa ante Montreal en el debut de Casemiro

Sin Lionel Messi, de descanso en Argentina tras el Mundial, el Inter Miami derrotó 1-0 este sábado al Montreal en Canadá, en el debut del brasileño Casemiro en la liga estadounidense (MLS), resultado que lo mantiene muy cerca del líder Nashville en la Conferencia Este.

Un penal anotado por el uruguayo Luis Suárez, al minuto 81, terminó marcando la diferencia luego de una fuerte falta sobre el internacional mexicano Germán Berterame, quien debió ser retirado del Saputo Stadium en ambulancia.

El Pistolero extendió su racha goleadora a seis anotaciones en los últimos tres partidos y llega a nueve en la temporada de la MLS.

"Gracias a Dios se está recuperando, está bien y está consciente", dijo el entrenador Guillermo Hoyos sobre el estado de Berterame ante consulta de la AFP al finalizar el partido.

A su llegada a una clínica de la localidad, Berterame fue sometido a estudios debido al golpe en la cabeza.

En su estreno con el Inter Miami, Casemiro, de 34 años y procedente del Manchester United, manejó los tiempos en la mitad de la cancha durante todo el partido y generó una de las primeras ocasiones de peligro para su equipo.

"Importante, estoy muy feliz", comentó Casemiro a Apple TV. "Solamente tengo que decir gracias a los jugadores, Inter Miami, estoy muy feliz y era donde quería estar".

"Me gusta la humildad, quiero ayudar a mis compañeros en la parte defensiva, quiero darle equilibrio al equipo y que los de arriba jueguen más sueltos".

Messi y su socio en la selección argentina, Rodrigo De Paul, sumaron su segunda ausencia consecutiva después de su participación en la Copa del Mundo.

Ambos equipos sufrieron de una pobre efectividad frente al arco rival dejando escapar oportunidades clave dentro del área chica.

Primero fue el mexicano Daniel Ríos quien falló solo frente al arco de Rocco Ríos Novo, mientras que por Miami fue el venezolano Telasco Segovia quien puso la pelota en el palo con un remate desde fuera del área en el complemento.

Las Garzas suman su sexta victoria consecutiva en el torneo de liga, donde deberán enfrentar un partido más frente a Columbus Crew en la fecha 19 antes de embarcarse en la lucha por su segundo título de Leagues Cup, en agosto.

- Chicago y Lewandowski tropiezan -

El Chicago Fire no pudo levantar cabeza luego de su derrota de mitad de semana frente al Inter Miami y este sábado cayó 3-1 frente a New York City FC en el Yankee Stadium.

Robert Lewandowski, principal figura del Fire, ingresó al partido al minuto 46 en su segundo juego con el equipo dirigido por Gregg Berhalter.

Los argentinos Nicolás Fernández y Agustín Ojeda anotaron dos de los tres goles del cuadro local.

Es la séptima victoria de la temporada para el cuadro celeste, que suma 25 puntos en la quinta posición de la Conferencia Este y está a uno de Chicago en el cuarto puesto.

- Griezmann triunfa en su debut en casa -

El debut del francés Antoine Griezmann en condición de local estuvo marcado por un retraso por tormenta eléctrica de más de una hora y una victoria 1-0 sobre el líder del Este, Nashville.

Griezmann, quien venía de marcar la jornada anterior frente a San José Earthquakes, disputó los 90 minutos.

Tyrese Spicer anotó el único gol del partido al minuto 72 con un remate de pierna izquierda al borde del área chica.

Los leones suman su segunda victoria consecutiva mientras que Nashville sufre su segunda derrota de la temporada y pese a eso, se mantiene como líder con 39 puntos, dos más que Inter Miami.