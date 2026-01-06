Siria e Israel acuerdan una célula conjunta bajo control de EEUU para reducir tensiones

El nuevo gobierno de Siria e Israel crearán un grupo conjunto bajo supervisión estadounidense para compartir inteligencia y buscar la desescalada militar en el terreno, informó un comunicado conjunto de los tres países.

Siria e Israel están comprometidos con "lograr acuerdos de seguridad y estabilidad duraderos para ambos países", aseguró el comunicado emitido por el Departamento de Estado tras conversaciones en París.

"Las dos partes han decidido poner en marcha un mecanismo conjunto de fusión —una célula de comunicación— para facilitar la coordinación inmediata y continua de su intercambio de información, la desescalada militar, el compromiso diplomático y las oportunidades comerciales, bajo la supervisión de Estados Unidos", precisó el texto.

"Este mecanismo servirá de plataforma para resolver rápidamente cualquier disputa y trabajar para prevenir malentendidos", añade el comunicado.

El jefe de la diplomacia siria, Asaad al Shaibani, participó en estas negociaciones con Israel, llevadas a cabo en París bajo los auspicios de Estados Unidos.

Estas conversaciones, las primeras desde septiembre, tenían por objetivo lograr un acuerdo de seguridad entre estos dos países vecinos, que técnicamente están en guerra.

Desde la caída hace un año de Bashar al Asad y la toma del poder por una coalición islamista, Israel ha llevado a cabo cientos de bombardeos y efectuado incursiones en Siria.

Las nuevas autoridades islamistas que tomaron el poder tras la caída de Asad en diciembre de 2024 habían iniciado contactos de alto nivel con Israel bajo los auspicios de Estados Unidos para lograr un acuerdo de seguridad.

La última reunión se celebró en septiembre, y las negociaciones tropezaban con la insistencia de Israel en exigir una zona desmilitarizada en el sur de Siria.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, exige la desmilitarización de toda la parte del territorio sirio que va desde el sur de Damasco hasta la línea de demarcación de 1974, instituida tras la guerra árabe-israelí de 1973.

Israel ha llevado a cabo desde hace un año cientos de bombardeos, efectuado incursiones en Siria y desplegado tropas en la zona desmilitarizada en la meseta del Golán, más allá de la línea de demarcación entre la parte de ese territorio sirio que ha anexado y el resto del país.