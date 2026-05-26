Trump convoca a su gabinete a la estratégica residencia de Camp David para tomar una decisión sobre Irán

WASHINGTON.– El presidente estadounidense, Donald Trump, convocó a su gabinete ministerial el miércoles para una inusual reunión en la residencia presidencial de Camp David, a unos 110 km de Washington, informó un funcionario de la Casa Blanca.

La elección de este retiro aislado en las montañas de Maryland, al que Trump casi nunca va, refleja la naturaleza delicada de las discusiones. Según el diario New York Post los temas principales de la reunión girarán en torno a Irán y la economía de Estados Unidos.

Trump dijo el sábado que un acuerdo con Teherán para poner fin a la guerra en Medio Oriente estaba cerca, pero que las negociaciones seguían siendo complicadas, y advirtió que los ataques contra Irán podrían reanudarse.

La limusina presidencial que transportaba al presidente Donald Trump pasa frente al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, procedente de la Casa Blanca Manuel Balce Ceneta - AP

Camp David ha sido escenario en el pasado de importantes iniciativas diplomáticas encabezadas por Estados Unidos, incluidos los acuerdos de 1978 entre Israel y Egipto bajo la presidencia de Jimmy Carter y una fallida cumbre israelí-palestina en 2000 durante el mandato de Bill Clinton.

Trump, sin embargo, ha sido un visitante poco frecuente de esta residencia presidencial secundaria. Solo ha estado dos veces en su segundo mandato.

La primera fue pocos días antes de que Estados Unidos lanzara ataques contra el programa nuclear iraní en junio de 2025. Durante su primer mandato (2017-2021), Trump afirmó que había cancelado una cumbre prevista con líderes talibanes en Camp David tras un ataque contra fuerzas estadounidenses.

El recinto de 50 hectáreas, ubicado en lo profundo del Parque de la Montaña Catoctin, está custodiado por infantes de marina estadounidenses y constituye un lugar seguro para mantener conversaciones delicadas sin la intromisión de invitados no deseados o miembros de los medios de comunicación.

En la reunión del gabinete de este miércoles, la duodécima desde que Trump asumió el cargo en enero de 2025, los funcionarios discutirán “los éxitos recientes de la administración, incluidos los logros en materia de economía y pequeñas empresas, los aspectos más destacados del Grupo de Trabajo para Eliminar el Fraude y las actualizaciones de política exterior”, según un funcionario de la Casa Blanca.

Pero el New York Post estimó como probable que Irán domine la conversación después de que Estados Unidos llevara a cabo ataques el lunes por la noche contra objetivos en el sur del país, seguidos de las amenazas del líder supremo Mojtaba Khamenei contra las bases militares estadounidenses en Medio Oriente.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aclaró este martes que las conversaciones aún continuaban, pero que podría llevar “unos días” ultimar todos los detalles.

“Hay muchas idas y venidas sobre la redacción específica del documento inicial”, señaló Rubio a los periodistas en la India. “Así que llevará algunos días. El presidente ha expresado su deseo de asegurarse de que o bien llegará a un buen acuerdo o no llegará a ninguno”, concluyó al respecto.

Sin embargo, Irán acusó este martes a Estados Unidos de haber violado el frágil alto al fuego, después de que los bombardeos nocturnos de Washington contra instalaciones iraníes de lanzamiento de misiles y embarcaciones pusieran en peligro los esfuerzos para poner fin a la guerra.

En ese sentido, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que cualquier violación del alto el fuego justificaría una “respuesta recíproca contundente”, exponiendo así la fragilidad de los esfuerzos diplomáticos para extender la tregua.

Agencias AFP y AP