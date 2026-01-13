Sixers le devuelven el golpe a Toronto en la noche de Kyle Lowry

Un día después de sucumbir en la prórroga, los Philadelphia 76ers le devolvieron este lunes el golpe a los Toronto Raptors con un triunfo 115-102 en una noche en que la afición canadiense homenajeó a su antiguo ídolo Kyle Lowry.

A continuación las principales escenas de una jornada de seis partidos de la NBA, que se cerraba con la visita de Los Angeles Lakers a los Sacramento Kings.

- Ovación a Lowry -

Los Sixers se impusieron este lunes en Toronto en la vuelta a la acción de Joel Embiid, que logró 27 puntos y 8 rebotes.

El pívot camerunés descansó el domingo en el primero de los dos asaltos seguidos entre estos dos rivales directos en la Conferencia Este.

El escolta Tyrese Maxey, quien anotó 38 puntos en la derrota del domingo, volvió a ser el líder ofensivo de los Sixers con 33 tantos mientras el veterano Paul George aportó otros 15.

Por los locales, el base Immanuel Quickley encabezó los anotadores con 18 puntos pero fue también el rostro del naufragio de Toronto en el tiro exterior, con sólo dos triples convertidos de 10 intentos.

En total los Raptors se quedaron en un registro de 6-37 (16%) desde la línea de tres puntos.

Pese a que la derrota ya estaba asegurada, las gradas se pusieron en pie poco antes del final para brindarle una entusiasta ovación al veterano Lowry, ahora base de Philadelphia, en el probable último partido de su carrera en Toronto.

Lowry, de 39 años, es uno de los mejores jugadores de la historia de los Raptors, a los que dirigió en la pista entre 2012 y 2021, un periodo en el que Toronto conquistó el único anillo de su historia en 2019.

Nick Nurse, el entrenador que guio a Toronto a aquel título y ahora al frente de Philadelphia, le concedió a Lowry los dos últimos minutos de juego en apenas el quinto partido en el que ha participado este curso.

"Fue increíble. Él se ganó todo esto", dijo Maxey sobre el homenaje a su compañero. "Él llevo a esta franquicia a un campeonato pero lo que hizo por la franquicia es aún más grande (...) Estoy muy contento por él, al entrar le dije que estaba a punto de empezar a llorar".

Con este triunfo los Sixers se colocan en el quinto lugar del Este a sólo 0,5 victorias de distancia de los Raptors, que son cuartos.

- Utah se rehace de masacre -

En otros escenarios, los Utah Jazz se impusieron por sorpresa 123-112 en la cancha de los Cleveland Cavaliers sacudiéndose el ridículo vivido el pasado sábado.

En esa fecha los Jazz, duodécimos del Oeste, fueron masacrados por 55 puntos de diferencia (150-95) por los Charlotte Hornets.

Dos días después, Utah se llevó un triunfo de la pista de los Cavaliers, unos aspirantes del Este en horas muy bajas, con 32 puntos del joven base Keyonte George y otros 28 y 12 rebotes del finlandés Lauri Markannen.

Darius Garland y Donovan Mitchell sumaron 23 y 21 puntos para los Cavaliers, que languidecen en la séptima plaza del Este tras encajar tres derrotas en los últimos cinco partidos.

- Indiana sigue tomando aire -

Por primera vez esta temporada, los Indiana Pacers encadenaron un tercer triunfo seguido al vencer 98-96 a los Boston Celtics.

Los pívots Pascal Siakam y Jay Huff mandaron en la pintura con 21 y 20 puntos, respectivamente, para unos Pacers que tratan de olvidar la reciente racha de 13 derrotas seguidas, la peor de su historia.

Los Celtics, encabezados por los 23 puntos de Payton Pritchard, no contaron con su estrella, Jaylen Brown, por problemas de espalda.