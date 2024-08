Smoke Door, el exclusivo restaurante secreto de Lake Tahoe: su ubicación es incógnita y lo frecuenta el jet set

Escuchar

En el exclusivo entorno de Lake Tahoe, un restaurante japonés se mantiene en secreto entre la élite local. Este establecimiento, conocido como Smoke Door, no solo destaca por su ubicación discreta, casi imperceptible, sino también por ofrecer una experiencia gastronómica única. A simple vista no se lo distingue: no cuenta con señalización visible y tiene una facha muy discreta. Solamente quienes oyeron de este lugar pueden ubicarlo. Una vez que se ingresa al edificio gris, el interior del restaurante es un ambiente minimalista, sutil, pero a su vez moderno.

Smoke Door se especializa en cocina japonesa y emplea ingredientes frescos de origen local, según resalta SFGate al hacer un viaje por sus secretos. Uno de los distintivos del restaurante es el uso de un método ancestral de cocción: el fuego de leña. Este método realza los sabores puros de los ingredientes, lo que da una nueva dimensión a los sabores y texturas de los platos servidos.

Un restaurante en Lake Tahoe cocina con fuego a leña Instagram @smokedoor_tahoe

Cada comida en Smoke Door está pensada para proporcionar una experiencia sensorial, según promocionan. El restaurante, que se encuentra en la frontera entre California y Nevada y se describe como un “Saryo”, término japonés que se traduce como “una pequeña casa de té”.

Si bien el menú es distinto a la merienda, esta denominación inspiró su carácter: íntimo y exclusivo. El espacio está dividido en dos áreas principales: una cocina refinada y una amplia carta de cócteles, lo que permite a los comensales disfrutar de una experiencia gastronómica completa. La estructura del restaurante es de una sola planta, lo que contribuye a su ambiente acogedor y accesible.

Qué comer en Smoke Door en Lake Tahoe

El chef Tyler Burges es el creador detrás de Smoke Door y brinda dos tipos de menús disponibles:

Seis pasos: tiene una entrada de Avocado Toast, un pescado estacional “Toyosu” y un pollo crispy llamado. El plato final es Mt. Lassen Steelhead. Además, incluye un postre exquisito que varía día a día.

tiene una entrada de Avocado Toast, un pescado estacional “Toyosu” y un pollo crispy llamado. El plato final es Mt. Lassen Steelhead. Además, incluye un postre exquisito que varía día a día. Diez pasos: es una experiencia aún más elaborada, que a los platos mencionados anteriormente agrega caviar, un bife de Wagyu, un arroz especial y un helado de manzana y wasabi.

Así se ve una "Avocado Toast" en Smoke Door Instagram @smokedoor_tahoe

Experiencias de comensales en Smoke Door

A pesar de que los precios no se publican en línea, las opiniones de quienes han cenado en Smoke Door sugieren que es una experiencia costosa, que supera los 100 dólares por comensal. Sin embargo, muchos coinciden en que el precio está justificado por la calidad de la comida y el servicio.

Un visitante comentó en Google: “Recientemente, tuve el placer de cenar en Smoke Door en Lake Tahoe y debo decir que fue una experiencia incomparable. Me impresionó mucho la atención al detalle de cada aspecto. Los sabores de cada plato estaban impecablemente equilibrados, captando cada uno de mis sentidos. La presentación fue nada menos que artística y con cada bocado, me sentí transportado a un mundo de delicias culinarias. En mi opinión, es más que merecedor de una estrella Michelin”.

El menú de 10 pasos de Smoke Door incluye caviar Instagram @smokedoor_tahoe

Otra persona destacó la discreción de la fachada del restaurante: “No se dejen engañar por el sencillo edificio negro con un pequeño estacionamiento. Smoke Door tiene un gran impacto culinario. Si bien la señalización puede ser discreta, la experiencia en el interior es excepcional. Desde el momento en que me senté me sentí bienvenido. Una pequeña tarjeta con su nombre adornaba la mesa, un toque reflexivo que marcó el tono de la velada”. Actualmente, el lugar tiene una calificación de 4,8 estrellas en Google.

