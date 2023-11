escuchar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se enfrentará a su homólogo en California, el demócrata Gavin Newsom, en un debate que se televisará en horario estelar en Estados Unidos, con sede en Georgia. El cara a cara de 90 minutos comenzará a las 21 hs del este jueves, moderado por el presentador de Fox News, Sean Hannity, y tendrá varios temas centrales.

El debate entre dos de los gobernadores más populares en EE.UU., ocurre en medio de la campaña presidencial de DeSantis, en tanto que analistas políticos han apuntado a que también Newsom podría tener aspiraciones a la Casa Blanca. El encuentro lo están anunciando como: “DeSantis vs. Newsom: The Great Red vs. Blue State Debate” ( El gran debate rojo contra el estado azul), en referencia a los partidos políticos que ambos representan. Fox News señaló que se centrará en cuestiones relevantes para ambos estados, como la economía, frontera, inmigración, delincuencia e inflación. Asimismo, se espera que el aborto sea otro punto de controversia esta noche.

Los gobernadores de California y de Florida se enfrentarán en un debate este 30 de noviembre Facebook @CAgovernor / @GovRonDeSantis

Para Newsom y DeSantis podría tener otros objetivos. El primero ha señalado en diferentes intervenciones que quiere ir más allá de defender su historial en California; en tanto que el equipo de DeSantis lo ve como un posible momento de ruptura mientras mira hacia Iowa para levantar sus expectativas en la contienda presidencial, indicó Politico.

Newsom y DeSantis: cuándo inició el debate entre ambos

Las fricciones en las políticas de ambos gobernadores no son recientes y esas diferencias detonarán los temas de los que se hablará este jueves. Newsom le había pedido a DeSantis debatir incluso antes de que este comenzara su carrera presidencial, ya que se han enfrentado con comentarios públicos por las prohibiciones de libros, la educación, las armas y la inmigración, entre otras políticas.

El encuentro tendrá lugar un año después de que Newsom desafío a DeSantis a tener un cara a cara. En agosto pasado, el republicano estuvo de acuerdo y comenzaron la logística.

Ron DeSantis y Gavin Newsom tendrán un debate Fcaebook @GovRonDeSantis / @CAgovernor

¿Quiénes son DeSantis y Gavin Newsom en la política?

DeSantis se posicionó hace unos meses como una alternativa a la nominación republicana rumbo a la presidencia de Estados Unidos, con Donald Trump como su principal contendiente. No obstante, su posición comenzó a erosionarse en los sondeos. Actualmente, compite con la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, por el segundo lugar de las encuestas. Entre sus políticas destacadas, están su fuerte postura conservadora sobre el aborto y la educación, así como su lucha contra la inmigración ilegal.

Por su parte, Newsom está en el plano político como uno de los sustitutos más destacados de Biden. A pesar de que él mismo ha negado tener intenciones presidenciales, un viaje que hizo a Israel y China causó especulaciones sobre sus verdaderas intenciones en 2024.

DeSantis también criticó este aspecto en una entrevista con Fox Digital: “He estado advirtiendo a los votantes republicanos... puede que no sea Biden en 2024. Este tipo lleva a cabo una campaña en la sombra. Lo niega, pero incluso la gente de su propio partido lo dice. Tienes a la vicepresidenta Kamala Harris, tienes muchas de estas otras personas que podrían terminar postulándose en 2024 si Biden no pude hacerlo. Creo que hay mucha gente en el partido Demócrata que no quiere que Biden se postule. En última instancia, será su decisión, pero habrá mucha presión para que de un paso atrás”.