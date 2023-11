escuchar

El debate entre el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, y el demócrata de California, Gavin Newsom, está a unos días de realizarse. Sean Hannity, conductor y comentarista político de Fox News, será el encargado de moderar el encuentro que se llevará a cabo en Alpharetta, Georgia, y que ha causado muchas expectativas por las implicaciones que podría tener en la carrera presidencial de Estados Unidos de 2024.

La idea se había discutido desde junio, cuando Newsom se presentó para una entrevista en el programa de Hannity. Como parte de su campaña para lograr la nominación de su partido en las elecciones presidenciales de EE.UU., DeSantis ha culpado a los estados liberales como California por las políticas que, según él, fomentan la migración ilegal; en tanto que el demócrata desafía al republicano por trasladar a los inmigrantes hacia su jurisdicción “Esta será la primera vez que los dos gobernadores prominentes se enfrentarán en un debate”, adelantó Fox News cuando dio a conocer la noticia del debate en septiembre de este año.

DeSantis vs Newsom: la fecha del encuentro

El evento, que la cadena de noticias anuncia como “DeSantis vs. Newsom: El gran debate estatal rojo vs. azul”, será transmitido el jueves 30 de noviembre a las 21 hs, hora del este, en Fox News Channel y simultáneamente en Fox News Radio. Debido a que no habrá audiencia presente, se pretende que los gobernadores tengan igualdad de oportunidades para responder y abordar cada tema.

Los gobernadores de California y de Florida se enfrentarán en un debate el próximo jueves 30 de noviembre Facebook @CAgovernor / @GovRonDeSantis

De acuerdo con Fox News, “el debate pondrá de relieve los enfoques de liderazgo de los dos gobernadores en sus estados y cada uno expondrá ante la nación si las políticas rojas o azules son mejores para el país”. La cadena también afirma que Hannity los presionará sobre cuestiones clave como la economía, la inflación, la inmigración, la frontera y el crimen.

En una entrevista con Politico, el comentarista y conductor comparó a DeSantis y Newsom con combatientes políticos. Además, reconoció a ambos por su disposición a “subir al ring con él”: “Este es uno de esos momentos en los que tienes dos pesos pesados en la arena política que tendrán la oportunidad de enfrentarse y hablar sobre cuestiones reales y sustanciales y filosofías de gobierno que afectan la vida de todos”.

“Hannity”, nombre del programa conducido por el comentarista de Fox, finalizó agosto como el noticiero por cable número uno en el grupo demográfico de adultos de 25 a 54 años en EE.UU., indicó la cadena en septiembre, cuando se confirmó el debate entre los gobernadores: “Tiene un promedio de 2,4 millones de espectadores cada noche en lo que va del año, ubicándose habitualmente entre los cinco mejores programas en general”.

¿Quién es Sean Hannity?

Sean Hannity ha entrevistado a una gran cantidad de actores políticos de Estados Unidos, como los expresidentes Donald Trump y George W. Bush, así el exgobernador de California Arnold Schwarzenegger y hasta personalidades como Sylvester Stallone, Roseanne Barr, Kim Kardashian, Mel Gibson y Michael Moore.

El moderador del debate entre DeSantis y Newsom será el conductor y comentarista político de Fox News, Sean Hannity Roger Kisby - Facebook Sean Hannity

DeSantis compite por la nominación republicana. Por ahora, está detrás del expresidente Donald Trump en las encuestas nacionales y estatales. Por su parte, Newsom provocó especulaciones sobre la presidencia de 2024, sobre todo por sus viajes internacionales. Aun así, también ha dicho que no se postularía contra su colega demócrata, el actual presidente de EE.UU., Joe Biden.