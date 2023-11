escuchar

La norma de que las jornadas laborales sean de ocho horas, de lunes a viernes, no es producto de la casualidad, sino más bien de la suma de varios factores, entre ellos acuerdos políticos y de competencia económica. Esta regla, que predomina en Estados Unidos -y en otros países- está en funcionamiento casi desde la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con CNN. Aunque la mayoría de los trabajadores estén habituados a la norma, una tiktoker mostró su descontento y llanto al considerar que trabajar de 9 a 5 era excesivo.

“Este es mi primer trabajo, mi primer trabajo de 9 a 5, trabajo en la ciudad y me toma mucho tiempo llegar ahí y no hay manera de que me pueda mudar a la ciudad, por el momento”, contó, entre lágrimas, la creadora de contenido, identificada como Brielle. “Tengo que tomar el tren a las 7.30 hs y vuelvo a casa entre las 6 y 6.15, como muy temprano, y no me queda tiempo para hacer nada”, añadió.

A la joven le parece demasiado trabajar 8 horas diarias @brielleybelly123 / TikTok

La joven aseguró que no se quejaba de trabajar, sino del horario: “Solo quiero llegar y bañarme, cenar e ir a dormir, no me queda energía para preparar la comida, ir al gimnasio... ¡estoy tan enojada! Trabajar de 9 a 5 es una locura”. Esta revelación provocó reacciones entre los seguidores de la plataforma social, muchas de ellas criticando a las personas de su generación:

“Bienvenida al club ‘vivir para trabajar’”; “Bienvenida a la realidad y espera a que tengas hijos”: “Espero su video cuando le paguen y vean cuánto le quitan de impuestos”; “Te entiendo, la gente normaliza eso y se compara y no debería de ser así. Simplemente, deberíamos trabajar como mucho 6 horas al día”, fueron algunas de las reacciones.

Trabajar con la generación Z

Kaylee McGhee White, editora del Washington Examiner, dijo en una entrevista del programa Making Money with Charles Payne de Fox Business, que esto nunca pasará de moda. “La generación Z, descubriendo el mundo real”, comentó la experta. “Y digo esto como alguien de la Generación Z, les sorprende la idea de que tengas que trabajar a tiempo completo para poder ganar dinero”.

White comentó que está de acuerdo en algunas cosas con Brielle, especialmente sobre las largas jornadas laborales, pero que para tener flexibilidad en los horarios de trabajo es necesario demostrar experiencia y varios años en el campo laboral. “Los llamo los niños de Covid, donde los últimos años del secundario o incluso de la universidad, los pasaron todos de forma remota. Esto ha afectado especialmente a las oficinas donde los chicos que se gradúan de las universidades simplemente esperan que les den trabajos remotos porque eso es a lo que se acostumbraron durante dos o tres años”, dijo McGhee White.

Por su parte, la tiktoker manifestó que, además de no tener tiempo para ella, no puede ver a sus amigos y tampoco le queda tiempo para tener citas: “Estoy tan estresada”.

La generación Z abarca a los nacidos entre 1996 y 2012, por lo que muchos comienzan su entrada al mundo laboral. Para este grupo, la flexibilidad es una de las cualidades esenciales que deben tener las ofertas de empleo. En un reporte de New York Post, que retomó un estudio elaborado ResumeBuilder, se revela que casi el 75% de los líderes empresariales aseguran que es muy complicado trabajar con chicos de la Generación Z sobre cualquier persona de otras generaciones. Sin embargo, estas afirmaciones son motivo de debate.

LA NACION