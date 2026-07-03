Sofocante ola de calor golpea la costa este de EE.UU.

La costa este de EE.UU. padece este viernes temperaturas particularmente elevadas, con pronósticos de hasta 45°C en Nueva York, lo que amenaza con interrumpir la Copa Mundial y las celebraciones del 250 aniversario de la independencia nacional.

Mientras el país celebra un día festivo previo a su Día Nacional, las autoridades advierten sobre las temperaturas extremas que se esperan en varias ciudades importantes.

Sumado a la alta humedad, se espera que el índice de calor alcance los 40°C en Boston y Filadelfia, y los 45°C en la capital, Washington D.C.

"Este nivel de calor puede ser mortal para quienes no cuenten con aire acondicionado adecuado y no se mantengan suficientemente hidratados", advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) del estado de Nueva York.

En la ciudad más poblada de EE.UU., "se espera que hoy se alcance el punto álgido de la ola de calor, con temperaturas que podrían llegar a los 46°C", advirtió el alcalde Zohran Mamdani el viernes por la mañana.

"Manténganse frescos, alerta y cuiden de sus vecinos", instó. Esta "peligrosa ola de calor sin precedentes" afecta la mitad oriental de EE.UU. desde mediados de semana y se espera que continúe a lo largo de la costa este hasta el sábado, día del 250 aniversario de la declaración de independencia de EE.UU., trayendo consigo fuertes tormentas eléctricas.

- Atrapados -

Con numerosos eventos al aire libre planeados para la ocasión, el clima podría arruinar la diversión.

En Washington D.C. peligra la realización de un gran concierto frente al Capitolio y la inauguración pública de las festividades del sábado se han retrasado varias horas.

El viernes por la mañana varios padres y sus hijos pequeños se congregaron en una piscina con sombra en la capital.

"Hace un calor sofocante y no hay adónde ir", dijo a la AFP Anya Gellerman, de 26 años, con una nevera portátil en la mano.

El día anterior, el calor asfixiante ya había batido récords para el 2 de julio en Washington y Boston.

Y las temperaturas apenas bajaron durante la noche. Se espera que esta ola de calor bata nuevos récords el viernes y el sábado, según los meteorólogos. Podría afectar la Copa Mundial de la FIFA que se celebra actualmente en EE.UU., Canadá y México.

Si bien algunos estadios cuentan con techo y aire acondicionado (Atlanta, Dallas, Los Ángeles), otros no, como el de Filadelfia, donde Paraguay y Francia se enfrentarán el sábado en octavos de final.

Antes de eso, las selecciones de Argentina y Cabo Verde ya pudieron sentir los efectos de este calor sofocante en Miami, donde el estadio tiene un gran techo pero carece de aire acondicionado.

A las 18:00 hora local, hora del inicio del partido, se espera que la sensación térmica sea de 38°C, según los pronósticos.

- Problemas en la red eléctrica -

Aunque la mayoría de los edificios en EE.UU. cuentan con sistemas de aire acondicionado y refrigeración, las olas de calor causan más muertes en el país que los huracanes y las inundaciones.

Esta ola de calor preocupa a las autoridades por su duración e intensidad, pero también por las altas temperaturas nocturnas que podrían afectar la salud de las personas vulnerables y dañar la infraestructura.

El jueves, la red eléctrica del estado de Nueva York sufrió problemas, y las autoridades instaron a los residentes a reducir inmediatamente su consumo para evitar cortes de luz.

En todo el mundo, las olas de calor son cada vez más intensas y frecuentes debido al cambio climático, causado principalmente por la quema de combustibles fósiles.

La ola de calor récord que azotó recientemente gran parte de Europa es un claro ejemplo de ello.