Solbakken califica de "gran error de la FIFA" la resolución del caso Balogun

El seleccionador noruego Staale Solbakken calificó de "gran error de la FIFA" la sorprendente decisión de dejar en suspenso la sanción del delantero estadounidense Folarin Balogun, que podrá así enfrentarse el lunes a Bélgica.

"Tengo que ser honesto. Creo que es un gran error por parte de la FIFA", dijo Solbakken a los periodistas después de que su equipo eliminase a Brasil (2-1) de los octavos de final del Mundial.

"Le sacaron tarjeta roja. Y el VAR concluyó que era tarjeta roja. Fue expulsado. Eso significa que estás suspendido para un partido", añadió.

Preguntado por la llamada de Donald Trump al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que fuese revocado el castigo (fuentes cercanas a la Casa Blanca confirmaron a la AFP esa conversación), Solbakken insistió en el error de la máxima instancia del fútbol.

"¿Qué pasa con la próxima tarjeta roja? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Va a haber algún comité en alguna parte que vaya a quitar esa tarjeta?".

"Es una decisión mala, mala, mala, mala, mala que va a perjudicar el Mundial. Y también lo siento por Estados Unidos. Porque si ganan, siempre estará eso que quedará en el aire. Así que no es bueno para el deporte. Mala decisión de la FIFA", concluyó.