Solbakken se felicita por "la mejor noche del fútbol noruego" tras eliminar a Brasil

El seleccionador noruego Staale Solbakken se felicitó por lo que considera "la mayor noche del fútbol" de su país, tras la histórica clasificación a los cuartos de final del Mundial luego de vencer 2 a 1 a Brasil, este domingo en las afueras de Nueva York.

"Si queríamos ganar este partido, teníamos que mantener la posesión del balón y esperar la buena oportunidad, esperar a que se cansaran para asestar el golpe definitivo", explicó el DT nórdico.

"Debo reconocer el mérito de mis jugadores por haber ejecutado este plan; no fue perfecto, pero había que vencer a Brasil y podría haber salido de otra manera. Teníamos que estar a nuestro mejor nivel y creo que hoy estuvimos cerca de ello", añadió.

También elogió el desempeño del portero Ørjan Nyland, que "hizo dos o tres paradas extraordinarias y detuvo un penal".

Respecto a Erling Haaland, que marcó un doblete y alcanzó la cifra de 62 goles en 54 partidos con la selección, "es nuestro mejor goleador, estuvo muy activo, hoy estaba en forma y fue difícil para los centrales brasileños controlarlo".

"Es un grupo fantástico", comentó Solbakken sobre sus jugadores. "Les encanta estar juntos, se protegen mutuamente, dicen lo que piensan y eso está bien, tanto cuando las cosas van bien como cuando van mal".

El seleccionador no quiso pronunciarse sobre el próximo rival de los Vikingos, México o Inglaterra: "No tengo preferencia para el próximo partido; si jugamos a nuestro mejor nivel podemos ganar a cualquiera", afirmó.