Soldado de EE.UU. acusado de apostar por la caída de Maduro con información confidencial

Un soldado de Estados Unidos fue acusado de fraude al sospecharse que ganó más de 400.000 dólares al apostar en línea por la caída de Nicolás Maduro, anunció el Departamento de Justicia el jueves.

El soldado, llamado Gannon Ken Van Dyke, es acusado de usar información confidencial sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela en el sitio de predicciones Polymarket, señaló el Departamento en un comunicado.

Ubicado en la base militar Fort Bragg, en el estado de Carolina del Norte, el sospechoso "participó en la planeación y ejecución" de la operación para capturar a Maduro y trasladarlo a Estados Unidos.

Según la acusación, Van Dyke enfrenta un cargo de fraude electrónico, un cargo de transacción monetaria ilícita y tres cargos de violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos.

Si es condenado, enfrenta una sentencia de máximo 50 años en prisión.

"Tenía acceso a información delicada, confidencial y clasificada sobre la operación", indicó la administración de Donald Trump.

Desde inicios de diciembre, el soldado de 38 años supuestamente apostó un total de unos 33.000 dólares en 13 apuestas relacionadas con la intervención estadounidense en Caracas.

"En total se cree que tuvo ganancias de aproximadamente 409.881 dólares", señaló el comunicado.