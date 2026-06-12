Un diente de 59.000 años revela que los neandertales practicaban cirugía dental sin anestesia y con piedras

En la cueva de Chagyrskaya, ubicada al sur de Siberia, arqueólogos desenterraron hace una década un molar que perteneció a un neandertal de hace 59.000 años. La pieza llamó su atención porque presentaba un profundo orificio y un estudio publicado en 2026 concluyó que podría ser resultado de una intervención odontológica invasiva realizada con herramientas de piedra, en una época en la que no existían técnicas modernas de anestesia.

Los neandertales pudieron tratar caries mediante perforación

El informe publicado en la revista PLOS One, por investigadores de instituciones científicas rusas, explica que existe evidencia de que los neandertales pudieron llevar a cabo intervenciones dentales invasivas para tratar caries mediante perforación, decenas de miles de años antes de las primeras evidencias conocidas de odontología en Homo sapiens.

Los antropólogos creen que el dueño del molar presentaba dolor y por ello se sometió a una técnica que consistía en realizar un orificio en el diente mediante un perforador de piedra. El objetivo era rotar la herramienta hasta eliminar el tejido con caries y acceder a la cámara pulpar.

Más allá del método, otra razón por la cual el descubrimiento resulta relevante es que indica que los neandertales tenían la capacidad para identificar la fuente de un dolor, planificar una estrategia para eliminarlo y seleccionar herramientas eficaces de intervención.

Según explicaron los investigadores, el uso de técnicas de rotación exige habilidades motoras finas y una destreza compleja. Además, someterse a un procedimiento tan doloroso sería una muestra de autocontrol, rasgo que acerca este comportamiento al de los humanos modernos.

Los investigadores concluyeron que se trató de una perforación asistida y no una accidental debido a que los bordes de la cavidad eran redondeados y lisos, no afilados como sucedería ante un golpe.

La perforación encontrada en el diente indica que los neandertales utilizaban una técnica de rotación PLOS One

Neandertal que se sometió a procedimiento contra las caries conservó su diente

A pesar de que, de acuerdo con los antropólogos, el neandertal que se sometió a la perforación para tratar la caries habría enfrentado mucho dolor, la intervención no impidió que siguiera usando el diente. La presencia de desgaste y pulido posterior dentro del molar sugiere que el individuo sobrevivió al procedimiento.

Incluso, los investigadores replicaron el caso con perforadores de jaspe encontrados en la misma capa arqueológica de la cueva y observaron que esas herramientas, mediante rotación manual, producían marcas compatibles con las observadas en el molar.

Los neandertales tenían diferentes técnicas de cuidado dental

Además de la técnica de perforación para eliminar las caries, el hallazgo histórico del molar encontrado en Siberia también sugiere que los neandertales tenían complejas prácticas de cuidado dental.

Los investigadores concluyeron que el neandertal sobrevivió a la intervención y siguió utilizando su diente PLOS One

En la muestra recuperada, los antropólogos encontraron surcos profundos causados por el uso constante de palillos, lo que sugiere que los neandertales empleaban un enfoque multifacético para mantener la limpieza y la salud de su boca.

Según la investigación, los palillos eran utilizados no solo para la eliminación de partículas de comida en los espacios interdentales, sino para aliviar el dolor provocado por la inflamación.

Esto desafía algunas distinciones tradicionales entre humanos arcaicos y modernos, y sugiere que ciertas prácticas terapéuticas pudieron aparecer mucho antes de lo que se pensaba.