Sombreros de papa, camisetas y muñecos cabezones: las formas creativas de atraer fans a la MLB

CHICAGO (AP) — Comenzó como una promoción limitada para una noche temática especial; luego, los Medias Blancas de Chicago recibieron comentarios de sus aficionados

Todo el mundo quería una gorra con temática de papa

“Cuando las cosas se vuelven una locura... ahí es cuando se pone realmente divertido”, manifestó Brooks Boyer, director de ingresos y marketing de Chicago

La diversión es el tema general cuando se trata de obsequios en los estadios, y el negocio ha ido bien en los parques de las Grandes Ligas este año

Una variedad de promociones creativas —desde los Mets de Nueva York repartiendo gafas falsas y bigotes para una Noche de Disfraz de Bobby Valentine hasta los Rangers de Texas regalando una camiseta de Nolan Ryan con el labio ensangrentado— ha desempeñado al menos un pequeño papel en una asistencia promedio en toda la MLB de 29.618 hasta los juegos del martes, la cifra más alta para una temporada completa desde 2017

Los muñecos cabezones siguen siendo populares —como el muñeco cabezón de Brandon Nimmo montando un toro en Texas, o el muñeco cabezón de Nick Kurtz “Big Amish” batiendo mantequilla con los Atléticos—, pero no son solo esas figuras icónicas las que están atrayendo grandes multitudes. Los Cerveceros entregaron 25.000 juegos de dados para bar a aficionados de 21 años o más el sábado, y reunieron a 40.625 personas en American Family Field

El reloj de pitcheo y otras reglas innovadoras introducidas por la MLB en 2023 suelen recibir el crédito por impulsar el interés de los aficionados. Pero también queda claro, por las largas filas —y, en ocasiones, por los astronómicos precios de reventa en eBay—, lo que un obsequio ingenioso puede hacer por la venta de boletos

“Definitivamente creo que en toda la liga ha habido un aumento en la demanda y el deseo, e incluso la necesidad, de hacer cosas que se salgan de lo convencional”, comentó Meagan Hermosillo, directora de marketing y promociones de los Diamondbacks de Arizona. “Para nosotros, realmente no podemos hacer un muñeco cabezón estándar ni nada estándar. Tiene que tener algún factor único si queremos que marque la diferencia”.

Los sombreros de papa de Chicago requirieron una planificación creativa —y cuidadosa—

Los Medias Blancas terminaron entregando los sombreros de papa —con forma de mitra papal, con el logo del calcetín del equipo en el centro— a todas las personas entre la multitud de 38.113 que asistió a la derrota 5-4 ante los Rojos de Cincinnati la noche del martes. El homenaje al papa León XIV, oriundo de Chicago y aficionado de los Medias Blancas desde hace mucho tiempo, ayudó a elevar la asistencia acumulada del club en la temporada a 1.460.383, superando su total de 1.445.738 de todo 2025

El equipo se volcó con el tema. En el estadio se colocaron carteles que decían “LEO KNOWS MUNE” y “LEO KNOWS KONERKO”, en referencia al primera base actual de los Medias Blancas, Munetaka Murakami, y al extoletero Paul Konerko. La hermana Mary Jo Sobieck realizó el lanzamiento ceremonial de la primera bola, y el exlanzador de los Medias Blancas Donn “The Pope” Pall dio inicio al juego con el anuncio de “play ball”.

“Me pareció una gran idea, sabiendo que el papa es de Chicago y es aficionado de los Sox, lo cual es genial”, expresó Edward Lopez, de 58 años, un camionero del lado sur de la ciudad

Lopez se suponía que iría al juego con su novia, pero ella no pudo asistir. Así que pasó por dos entradas distintas para asegurarse de conseguir dos sombreros de papa

“Valió la pena”, afirmó

Las promociones de los Medias Blancas pasan por un comité encabezado por el director sénior de marketing y promociones, Mike Downey. Plantean ideas y conceptos, y también revisan muestras de distintos proveedores

El equipo también entregará juegos de dominó de madera a 10.000 aficionados el 22 de agosto y varitas mágicas a 20.000 aficionados el 4 de septiembre, un guiño a las exhibiciones virales en el dugout de aficionados agitando varitas, inspiradas por el relevista lesionado Mike Vasil

“Siempre hemos procurado que nuestros obsequios sean algo que sepamos que la gente usaría o aprovecharía o valoraría, porque eso añade valor al boleto”, señaló Boyer. “Así que empieza por ahí”.

Durante la planificación de la noche del sombrero de papa, las sensibilidades religiosas formaron parte de la conversación del comité de promociones

“No hemos hecho artículos que sean la imagen del papa León”, explicó Boyer. “No haríamos eso sin el permiso del Vaticano. ... Hemos sido muy cuidadosos. Hay un poco de matiz y delicadeza que se necesita. Y los artículos, ya sabe, muchos artículos quizá no sean para todo el mundo”.

Los equipos se están sumando con entusiasmo a momentos culturales más amplios para promociones llamativas. Los Orioles de Baltimore entregaron un muñeco cabezón de Tupac Shakur en mayo. Los Yankees de Nueva York regalaron un muñeco cabezón de “KPop Demon Hunters” la noche del martes, y tienen programado para el 27 de agosto un muñeco cabezón de George Costanza con un calzone —en homenaje a un episodio de “Seinfeld” de 1996—. Todos los equipos de la MLB excepto Toronto tuvieron una Noche de Star Wars esta temporada

Siguiendo en muchos casos los pasos de las ligas menores, ya no basta con presentar a un jugador popular para un obsequio

“Se puede ver que los equipos están haciendo un trabajo mucho mejor al entender a quién intentan apuntar”, dijo Jim Strode, decano asociado y profesor en la Facultad de Negocios de la Universidad de Ohio. “Cuando pienso en el de ‘Seinfeld’, pienso que, ya sabe, están apuntando a la Generación X, están apuntando a algunos baby boomers más jóvenes para tratar de llevarlos al estadio”.

También está lo que Lauren Anderson, directora del Warsaw Sports Business Center de la Universidad de Oregon, describió como el “juego de persecución del coleccionista”. Varios aficionados buscaban comprar sombreros de papa adicionales en el juego del martes por la noche, y el miércoles había varios anuncios del obsequio y del muñeco cabezón de “KPop Demon Hunters” en eBay

“Quieres algo que sea único y genial y algo con lo que puedas decir, ya sabe, soy una de 5.000 personas que consiguió esto, soy una de 10.000”, expresó Anderson. “Quiero decir, también hay un poco del juego de que la gente quiere algo que sea limitado para poder revenderlo y venderlo, como en eBay”.

El redactor de béisbol de AP David Brandt contribuyó a este reportaje

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