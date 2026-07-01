"Son un equipo superior", dice Potter tras eliminación de Suecia ante Francia

El entrenador de Suecia, Graham Potter, dijo este martes no tener reproches contra su equipo tras perder 3-0 ante una brillante Francia en los dieciseisavos de final del Mundial.

El olfato de Kylian Mbappé, con dos goles, y la precisión en el pase de Michael Olise sentenciaron este partido en East Rutherford, Nueva Jersey.

"Ganó el mejor equipo. Felicidades a Francia. Pienso que para ganar este partido debíamos ser perfectos y, siendo sinceros, no estoy seguro de que eso hubiera bastado", declaró Potter.

"No tengo ningún reproche con mis futbolistas. Les dije tras el partido que no considero una deshonra perder ante Francia. Son un equipo superior y cuentan con jugadores de altísimo nivel", expresó.

Suecia entró a la fase de eliminación directa como uno de los mejores terceros de la fase de grupos.

Su clasificación a la ronda de 32, en sí, fue un éxito, después de que los escandinavos entrasen a la Copa del Mundo por la vía de la repesca gracias a su desempeño en la Liga de Naciones de la UEFA. Habían hecho una pobre eliminatoria.

"Creo que hemos tenido un gran torneo para crecer y aprender", comentó Potter. "Tenemos que aprovechar eso para seguir avanzando".

"Mejoraremos", sentenció.

Potter, nombrado el pasado mes de octubre como seleccionador de Suecia, tiene contrato hasta 2030.

Su próximo reto será dirigir al equipo en la Liga de Naciones, competición que comenzará a finales de septiembre, con enfrentamientos ante Rumanía y Polonia.