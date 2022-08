“Soñador experto”: la importante empresa en Estados Unidos que busca empleados para dormir

La “capacidad excepcional para dormir”, “un deseo de dormir tanto como sea posible” y “capacidad para dormir a través de cualquier cosa” son algunos de los puntos que exige Casper, empresa estadounidense de productos para el sueño, para su curioso puesto de “Casper Sleepers”.

Dicen que hacer esta actividad en exceso no es bueno, por eso algunos no lo consideran un talento, pero para esta compañía la situación es muy distinta y quienes suelan tener insomnio no estarán entre los mejores postulantes.

La empresa, con sede en Nueva York, abrió una convocatoria para contratar personas mayores de 18 años que vean con buenos ojos la posibilidad de dormir durante largas jornadas para ganar dinero. Casper, fundada en 2014, es una de las empresas de colchones más reconocidas en los Estados Unidos.

De acuerdo con la cadena de noticias estadounidense CNN, quienes ejerzan este cargo tendrán que dormir tanto en las tiendas oficiales de Casper como en lugares inesperados alrededor del mundo.

Es preferible que el aspirante viva en Nueva York, o en las cercanías pero no es un requerimiento esencial. Para que su experiencia laboral se vuelva un verdadero “sueño”, también podrán asistir al trabajo en pijama, tener acceso gratuito y limitado a productos oficiales de la empresa y horas de trabajo parciales y con compensación.

Requisitos para aplicar al trabajo de dormilón experto

Entre los requisitos para el empleo están:

Capacidad excepcional para dormir

Un deseo de dormir tanto como sea posible.

Voluntad de estar delante o detrás de la cámara creando contenido.

Una pasión por compartir y hablar sobre todo lo relacionado con el sueño a través de los canales sociales de Casper.

Residencia basada en el área de NYC (preferida, pero no requerida)

Dormir en las tiendas de Casper.

Debe tener 18 años o más

Como puede apreciarse, los “Casper Sleepers” también estarán encargados de generar contenido para las redes sociales, para compartir sus experiencias en esta curiosa profesión.

“Únete a Casper Sleepers y demuestra tus habilidades para dormir en público, en las redes sociales y en cualquier otro lugar donde la gente esté mirando”, invitan en la convocatoria. “Únete a nosotros para dormir literalmente en el trabajo porque creemos que un buen sueño lo cambia todo”, agrega.

¿Cómo recibir dinero por dormir?

Para poder aplicar, Casper indicó en su sitio web que los aspirantes deben hacer un video opcional en TikTok, etiquetando a la empresa y a sí mismos, junto con el hashtag #CasperSleepers, en el que tienen que explicar su aptitud para asumir este cargo.

“Cobra por dormir”, fue la invitación con la que comienza el anuncio que busca atraer a la mayor cantidad de personas. Y después continúa: “¿Te encanta dormir? Entonces tenemos un trabajo que te pagará por hacer precisamente eso”. La convocatoria estará abierta hasta el 11 de agosto, así que todavía quedan unos momentos más.

Una empresa busca a empleados para pagarles por dormir en Estados Unidos

Un detalle importante que podría hacer que algunas personas quisieran aplicar enseguida es la cantidad de dinero que se recibirá como pago. Sin embargo, aunque parece que éste será por cada hora de sueño, la convocatoria no especifica el monto total.