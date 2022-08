Dormía mucho, lo adjudicó a las salidas con amigos, pero el diagnóstico que recibió cambió todo: el emotivo desenlace

Tom Hunt, de 18 años, disfrutaba de un viaje con amigos en Europa cuando empezó a sentir las primeras alarmas. En ese momento, creía que tantas salidas de fiesta empezaban a manifestarse en su cuerpo. Sin embargo, luego de largas jornadas de sueño, de más de 16 horas, no vio buenos resultados y los malestares incrementaron cada vez más, por eso tomó la decisión de volver a su casa y cuando fue al médico recibió un diagnóstico devastador que le cambió la vida.

El joven estaba en Hungría con sus amigos cuando comenzó a sentirse extraño, su verano había sido de ensueño hasta ese momento, viajando por Europa en tren. Como pensaba que esta era la razón de su malestar, decidió dejar de tomar cerveza y tener más horas de sueño, pero cuando llegó a República Checa se sintió mucho peor. “Me fui con mis amigos y estuvimos viajando por Europa. En Budapest comencé a sentirme bastante mal, pero creí que tenía que dejar de beber y dormir un poco más, ya en Praga estaba ridículamente enfermo (...) Normalmente duermo unas siete u ocho horas y dormía en ese entonces 18. Sabía que algo no estaba bien. Me costaba comer algo porque me dolía mucho la garganta”, recordó en declaraciones citadas por Manchester Evenings News.

Tom recibió un diagnóstico devastador tras sentirse cansado Manchester Evening News

Ante tantas advertencias de su cuerpo, este joven decidió ponerle fin a su viaje y regresó a su casa para ver al médico, que además era padre de uno de los amigos con los que estaba. Le dieron antibióticos y le programaron algunos análisis de sangre para los días posteriores, sobre todo porque tenía un gran hematoma en la pierna. “Al principio me dijeron que era solo una infección de garganta y que todo debería estar bien. Pero mientras viajaba, crucé las piernas mientras dormía en el tren durante unas tres horas y me salió un bulto enorme”, explicó.

Tom estaba con su mamá cuando se encontraron con un cirujano, quien les pidió que revisaran ese problema de inmediato. “Así que le envié un correo electrónico al médico nuevamente el martes por la noche alrededor de las 11 en punto y él me respondió directamente y me dijo que viniera de nuevo mañana”, describió el adolescente.

Un diagnóstico devastador

Los análisis de sangre confirmaron que tenía fiebre glandular, pero eso no era todo, también revelaron que podría tener leucemia. Luego de una revisión en el Manchester Royal Infirmary el diagnóstico fue totalmente certero, este joven de 18 años padecía leucemia linfoblástica aguda. Ingresó al hospital el miércoles por la noche y el viernes le dieron la noticia.

Todo esto ocurrió en 2018 y Tom ha estado en remisión desde noviembre de ese año. Desde entonces y hasta abril de 2019 tuvo que someterse a muchas transfusiones de sangre y quimioterapias.

Tom irá a la universidad

Lo atendieron en el Hospital Christie en el sur de Manchester hasta que completó su tratamiento a principios de este 2022. Ahora se prepara para comenzar la universidad en septiembre y siente que al fin su vida vuelve a la normalidad, tras ser diagnosticado con leucemia tan solo una semana después de tener síntomas. Gracias a su recuperación, ahora puede volver a hacer las cosas que le gustaban, como ir al gimnasio o salir con sus amigos. Tom pidió que quienes tengan una situación similar, se hagan un chequeo, porque eso puede hacer la diferencia.

“Desde julio de ese año, me sentía cansado cuando iba a trabajar, pero acababa de terminar mis exámenes y no era nada que no dejaras de ver como normal”, declaró.

¿Cuáles son los síntomas de la leucemia?

Los síntomas más comunes antes del diagnóstico de leucemia, de acuerdo con Mayo Clinic, son los siguientes:

Fiebre o escalofríos

Fatiga persistente, debilidad

Infecciones frecuentes o graves

Pérdida de peso sin intentarlo

Ganglios linfáticos inflamados, agrandamiento del hígado o del bazo

Sangrado y formación de hematomas con facilidad

Sangrados nasales recurrentes

Pequeñas manchas rojas en la piel (petequia)

Hiperhidrosis, sobre todo por la noche

Dolor o sensibilidad en los huesos

Siempre es importante ponerse en contacto con el médico si se presenta algún signo de la enfermedad.