Sospechoso de incendio en noroeste de EE.UU. confiesa haber causado las llamas

El acusado de provocar el incendio forestal que dejó 65.000 evacuados y 800 edificios destruidos en el noroeste de EE.UU. reconoció que planificó minuciosamente sus acciones, según un interrogatorio policial.

Aaron Farinacci, de 37 años, fue detenido el martes en los alrededores de Spokane, una ciudad del estado de Washington, donde el fin de semana se registraron tres voraces incendios.

Farinacci, que compareció ante un tribunal el jueves, estuvo casi 10 años en prisión por matar a su padre, según los registros judiciales. En 2020 fue puesto en libertad.

Se sospecha que provocó el más destructivo de los incendios, conocido como el Old Trails Fire. Las llamas, impulsadas por los fuertes vientos, arrasaron barrios enteros en Spokane.

Con la cabeza rapada y bigote, Farinacci compareció con un uniforme amarillo de preso ante un tribunal, donde su fianza fue aumentada de uno a 2 millones de dólares.

Antes de esta audiencia, confesó a un investigador del caso que llevaba "aproximadamente dos semanas" planeando sus actos, según el documento judicial.

El sospechoso admitió estar fascinado por el fuego y que "las cosas que pasan por las llamas experimentan una especie de renacimiento", declaró ante un detective según el documento judicial.

Farinacci eligió el sábado como día para iniciar el incendio porque "sabía que iba a hacer viento", con ráfagas de hasta 80 km/h y otras condiciones que eran "ideales para provocar un incendio".

Aseguró que no imaginaba que el incendio se volvería "tan extenso".

De acuerdo con el documento judicial, el acusado "ha sido responsable de provocar 25 incendios en las inmediaciones de su residencia" desde el 4 de julio de 2025.

Su defensa pidió a las autoridades una evaluación de su salud mental.

Los bomberos han logrado algunos avances en los últimos dos días frente a los incendios alrededor de Spokane, una ciudad de 230.000 habitantes situada a cuatro horas de Seattle.

Las autoridades han informado que no se han registrado muertes relacionadas con el incendio, pero temen que las condiciones meteorológicas empeoren este fin de semana, ya que se prevé un aumento de las temperaturas y de los vientos.