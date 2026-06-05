SpaceX firma acuerdo previo a su salida a bolsa para proveer capacidad de cómputo a Google

SpaceX acordó suministrar a Google una importante capacidad de cálculo informático, según un documento bursátil publicado el viernes, lo que refuerza el posicionamiento del grupo espacial de Elon Musk entre los proveedores de infraestructuras de inteligencia artificial

Según el acuerdo, firmado el viernes a pocos días de la salida a Bolsa de SpaceX, Google pagará 920 millones de US$ al mes hasta junio de 2029 por el alquiler de unos 110.000 procesadores gráficos (GPU) del fabricante Nvidia

Este contrato se da en el contexto de la búsqueda de capacidad de cálculo por parte de los gigantes estadounidenses de la IA. El mes pasado, Anthropic firmó otro contrato con SpaceX para alquilar uno de sus principales centros de datos