SpaceX presenta solicitud para salir a bolsa

El expediente de salida a bolsa (OPI) de SpaceX, la empresa aeroespacial del multimillonario Elon Musk, se hizo público el miércoles y presentó las grandes líneas de lo que podría convertirse en la mayor OPI de la historia en los mercados.

En documentos publicados por el regulador bursátil estadounidense (SEC), la empresa reveló que tuvo una facturación de 18.700 millones de dólares en 2025.

SpaceX apunta a una salida a bolsa en junio, pero no ha revelado cuánto desea recaudar, aunque algunos reportes señalan que buscaría hasta 75.000 millones de dólares.

La compañía apunta a cotizar en el mercado de valores Nasdaq bajo las siglas SPCX.

Es la primera vez que SpaceX divulga públicamente información financiera tan detallada.

El documento también menciona que la empresa registró una pérdida operativa de 2.600 millones de dólares, al destinar grandes sumas al desarrollo de cohetes de próxima generación y de la IA.

El documento S-1, un texto que las empresas están obligadas a presentar ante la SEC antes de cotizar en una bolsa de valores pública, proporciona a los posibles inversores información financiera detallada, factores de riesgo y la estrategia empresarial.

La presentación mostró que el negocio de internet satelital Starlink de SpaceX es el claro motor financiero de la compañía, al generar 11.400 millones de dólares en ingresos en 2025, casi un 50% más interanual.

El segmento de IA, que incluye xAI y la plataforma X, registró 3.200 millones de dólares en ingresos en todo 2025, pero anotó una pérdida operativa de 6.400 millones de dólares.

La presentación confirmó una estructura accionarial que dejará a Musk firmemente al mando de la compañía tras la salida a bolsa.

Musk, el hombre más rico del mundo, pasará a controlar aproximadamente el 79% del poder de voto, mientras posee alrededor del 42% del capital.

Esta salida a bolsa constituye un "punto de inflexión importante para el sector espacial y tecnológico", reaccionó el analista financiero Dan Ives, de Wedbush.